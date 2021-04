"Lol-chi ride è fuori" la piattaforma streaming Amazon prime al lavoro per una nuova stagione

Negli ultimi giorni ha spopolato un programma molto divertente condotto da Fedez appoggiato dalla simpaticissima Mara Maionchi. Il programma è presente sulla piattaforma streaming Amazon Prime e si intitola “LOL-chi ride è fuori”, e ha registrato il breve tempo il record di visualizzazioni.

In molti hanno trovato il programma esilarante soprattutto alcune scene che hanno portato il web alla creazione di divertentissimi meme come per esempio Lillo che ha interpretato il simpaticissimo Posamen, l’eroe che si mette in posa e per le sua frase diventata ormai un tormentone: “So Lillo”, le battute di Angelo Pintus, la magnifica Gioconda interpretata da Elio oltre alla sua frase divenuta ormai celebre: “Ma saranno Ca**i miei?”

Nel programma sono presenti comici professionisti e il loro compito è di non ridere per ben sei ore, vengono monitorati con delle telecamere, alla prima risata prendono un cartellino giallo mentre alla seconda risata cartellino rosso e c’è la squalifica. La prima edizione ha visto come vincitore Ciro Priello dei the Jackal, in finalissima con Katia Follesa.

Il divertentissimo programma ha riscontato talmente tanto successo che pare si siano già messi al lavoro per una seconda edizione e come citato dal “Messaggero” , pare siano stati contattati nuovi comici come Claudio Bisio, Dado, Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Max Pisu, Stefano Chidaroli, Fabrizio e Claudio de le Coliche, Debora Villa, Lucia Ocone, Corrado Guzzanti, Ale e Franz e Alessandro Bergonzoni. Era circolato anche il nome di Nino Frassica per questa divertente esperienza, ma l’attore ha smentito la sua partecipazione, confidando che sarebbe molto contento di partecipare nel caso in cui venisse contattato da Amazon prime per il progetto.

Al momento la notizia dei partecipanti al programma non è certa, nessun nome dei partecipanti alla prossima stagione è stato confermato definitivamente Sicuramente in un periodo critico per tutti , questo è un programma che aiuta a farsi una bella risata, aiutando cosi’ ,sia il pubblico a casa che ha bisogno di spensieratezza e sia per i comici che hanno la possibilità di farsi conoscere meglio. Ora non ci resta che attendere la nuova stagione di “LOL- chi ride è fuori” su Amazon Prime.