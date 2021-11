L’incredibile successo ottenuto da “LOL – Chi ride è fuori“, il programma condotto da Fedez con la partecipazione di Mara Maionchi, ha visto la vittoria di Ciro Priello dei “The Jackal”. Sin dalle primissime puntate, mandate in onda esclusivamente sulla piattaforma Amazon Prime Video, il pubblico sui social network ha richiesto una seconda edizione.

E proprio nelle ultime settimane si sono susseguite numerose voci in merito al cast, ma solamente in queste ore vengono svelati i nomi che hanno deciso di dire “sì” alla proposta di Amazon. Il primo importante cambio però avviene alla conduzione, poiché Fedez non è più affiancato da Mara Maionchi ma dall’ex concorrente di “LOL” Frank Matano.

Il cast della seconda edizione di LOL

I nomi scelti da Amazon sono davvero molto importanti, seguitissimi sui social e che hanno già ottenuto un incredibile successo in passato. Rispetto alle previsioni però non è presente il nome di Claudio Bisio, probabilmente impegnato con il ritorno di “Zelig” e “Cops 2”, il sequel della produzione Sky Original.

Nel cast per la seconda edizione del programma comico troviamo: Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Mago Forest e ci sarà anche Corrado Guzzanti dopo la partecipazione della sorella Caterina alla passata stagione dello show, Maccio Capatonda, Maria Di Biase del famoso duo comico Nuzzo-Di Biase, Max Angioni (ex concorrente di Italia got’s Talent), Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione della “The Pozzolis Family” e l’influencer, blogger e youtuber Tes Masazza.

Come rivelato dallo stesso conduttore su svariate storie pubblicate su Instagram, la seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori” è stata già girata da Amazon, ma il pubblico dovrebbe vederla sulla piattaforma Prime Video tra il mese di febbraio e marzo 2022. Il numero di puntate non sono state ancora svelate, ma quasi sicuramente non dovrebbe discostarsi più di tanto rispetto alla scorsa edizione.