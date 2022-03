"LOL 2 – Chi ride è fuori", il vincitore ed i promossi e bocciati

La seconda edizione di “LOL – Chi ride è fuori“, condotta da Fedez e dall’ex partecipante del programma Frank Matano che sostituisce Mara Maionchi, finisce con la pubblicazione delle ultime puntate sulla piattaforma di Amazon Prime Video avvenuto a mezzanotte della giornata di martedì.

Per Amazon non era facile ripetere il successo della scorsa edizione, ma nel farlo hanno deciso di chiamare dei nomi molto importanti. Infatti nel cast sono presenti Corrado Guzzanti, Mago Forest, Maria Di Biase e Maccio Capatonda, nomi da sempre molto amati dal pubblico da casa, ma punta anche sui più giovani con Max Angioni, Tess Masazza, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli.

Il vincitore e i dettagli della seconda edizione

Tra i migliori di questa edizione troviamo sicuramente Corrado Guzzanti, che con il suo Antonello Venditti, Vulvia e molti altri personaggi in scena è riuscito a far ammonire più di un concorrente. Lo stesso si può dire anche del Mago Forest, ove resterà indimenticabile la fotografia nuda mostrata a Virginia Raffaele. Proprio l’ex collega di Lillo e Greg è la vera regina del programma con l’imitazione di Belen Rodriguez, Marina Abramovich e della sua “scopa”, e di altre chicche imperdibili. Degno di nota anche Maccio Capatonda, in cui mostra tutta la sua bravura soprattutto nelle ultime due puntate con i trailer e la presentazione dei libri.

Rispetto alle aspettative iniziali, delude Maria Di Biase, poiché da lei ci si aspettava di più. Tra i giovani quello che mostra più voglia di farsi vedere è sicuramente Max Angioni, ove dapprima viene ironicamente bersagliato dal Mago Forest e poi mostra un’ottima sintonia con Maccio Capatonda. Lo stesso si può dire di Diana Del Bufalo che cerca in ogni modo di provare a essere divertente, riuscendoci in un paio d’occasioni.

La famiglia Pozzoli (Gianmarco e Alice) invece sono piuttosto sottotono, e addirittura l’autrice, in maniera piuttosto involontaria, viene eliminata dal marito. Totalmente fuori luogo invece Tess Masazza, poiché le sue gag sono totalmente spente e non riesce praticamente mai a strappare una risata, diventando con il passare dei minuti più una spettatrice che una vera e propria concorrente del programma.

Va fatta una menzione speciale al bravissimo Lillo, che da guest star di questa seconda edizione riesce ad ammonire due volte Corrado Guzzanti.

Lo scontro finale di “LOL”

La finale a due viene contesa da Maccio Capatonda e Virginia Raffaele. Come capitato per la scorsa edizione i due si sfidano in un faccia a faccia (considerati da molti uno dei momenti più alti del programma) ma nessuno riesce a ridere. Quindi Fedez passa alle maniere forti, facendo uscire il Mago Forest e infine Corrado Guzzanti, che elimina definitivamente Virginia con il suo “gioco” di magia.

Il vincitore della seconda edizione è quindi Maccio, che decide di donare l’assegno di 100 mila euro al WWF, associazione con cui collabora già da molto tempo.