Loki: Gugu Mbatha-Raw entra a far parte del cast

Loki è una delle serie tv targate Marvel Studios più attese, debutterà sulla nuova piattaforma streaming Disney+. La serie seguirà le vicende del Dio dell’Inganno Loki dopo le vicende di Avengers Endgame.

Poche sono le informazioni che sappiamo della serie: uscirà nel 2021 diretta da Kate Herronmentre la sceneggiatura sarà curata da Michael Waldron. Sarà la terza serie Marvel ad uscire in esclusiva sulla nuova piattaforma streaming Disney+, che trasmetterà anche le nuove serie WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier che approfondiranno rispettivamente i personaggi di Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, e Visione, interpretato da Paul Bettany, e Falcon, il nuovo Captain America, interpretato da Anthony Mackie, ed il Soldato d’Inverno, alias Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan.

Ad unirsi al cast di Loki, già composto da Tom Hiddleston nel ruolo del protagonista e da Owen Wilson e Sophia Di Martino, è l’attrice britannica Gugu Mbatha-Raw in un ruolo non ancora rivelato.

L’attrice ha già collaborato in passato con la Disney avendo partecipato ai film La bella e la bestia, nel ruolo di Spolverina, la fidanzata di Lumiere, e Nelle pieghe del tempo. La Mbartha.Raw ha anche recitato in film come Motherless Brooklyn e Miss Sloane – Giochi di potere, accanto ad una straordinaria Jessica Chastain; mentre in TV è da sottolineare la sua interpretazione nell’episodio San Junipero dello show Black Mirror.

La serie è super attesa e nuove informazioni dovrebbero essere rivelate a breve, a partire dall’identità dei personaggi di Owen Wilson, Sophia Di Martino ed Gugu Mbatha-Raw. Nel frattempo per ingannare l’attesa iniziano a crearsi le prime teorie dei fan sui nuovi personaggi introdotti nel Marvel Cinematic Universe: Owen Wilson dovrebbe interpretare secondo i fan o Two-Gun Kid o Kang il Conquistatore, mentre l’attrice Sophia Di Martino dovrebbe interpretare, secondo le teorie, la versione femminile di Loki che come nel fumetto può mutare la sua immagine.