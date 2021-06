"Lo show dei record", Barbara D’Urso possibile conduttrice: l’indiscrezione

Negli ultimi mesi si è parlato di un probabile ridimensionamento di Barbara D’Urso nella rete di Mediaset a causa di alcune diatribe con Pier Silvio Berlusconi. Il direttore della rete infatti non avrebbe apprezzato alcune gaffe fatte dalla conduttrice, oltre ai bassi ascolti registrati sia da “Domenica Live” che “Live – Non è la D’Urso”, quest’ultimo cancellato prima del previsto.

Proprio per questo motivo, sempre secondo le ultime indiscrezioni, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” sarebbero stati definitivamente cancellati e la prossima stagione non vanno in onda. La domenica pomeriggio potrebbe esserci un nuovo programma condotto da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, mentre la sera ritorna Enrico Papi con la nuova edizione di “Scherzi a parte”.

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Barbara D’Urso

Nonostante le voci poco confortanti sulla Barbarella, per la D’Urso sembra esserci ancora spazio in Mediaset e la rete vorrebbe puntare su di lei. Come riportato da Francesco Fredella su “Libero quotidiano” per la prossima stagione televisiva si starebbe lavorando per riportare su Canale 5 “Lo show dei record“, già trasmesso sulla rete dal 2006 al 2012 e il 2015.

“Per Barbara d’Urso Mediaset starebbe pensando a un nuovo show” riporta “Libero” per poi aggiungere: “La regina degli ascolti di Cologno Monzese, che ha chiuso in bellezza i suoi programmi (l’ultimo in ordine cronologico è Pomeriggio 5 con share del 18% circa), potrebbe tornare alla conduzione de Lo show dei record, un programma tanto caro al Biscione e che proprio Carmelita in passato aveva condotto nel 2008. Si tratta di un’indiscrezione per adesso. Nulla di più”.

Già a gennaio del 2020 si è parlato del ritorno de “Lo show dei record” su Canale 5, in cui alla conduzione ci sarebbero stati Ilary Blasi e Claudio Amendola. Tuttavia, a causa del Covid-19, Il 13 marzo 2020, viene però annunciata la notizia che la messa in onda dell’ottava edizione è stata rinviata a settembre per poi essere spostata nel 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus.