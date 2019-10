Lizzie McGuire, arriva il sequel con Hillary Duff e tutti gli altri protagonisti

Lizzie McGuire è stata una delle serie americane più famose dei primi anni 2000, è stata ideata e prodotta dalla Disney Chanell e trasmessa dal 2001 ed il 2004. In quegli anni vi erano anche altre serie che ebbero un notevole successo come Raven, Phil dal Futuro, Zack e Cody, Even Stevens e molti altri.

Adesso, per il lancio della nuova piattaforma Disney+ , la Disney ha annunciato di voler realizzare il sequel della fortunata serie. Ovviamente sulla nuova piattaforma saranno presenti non solo gli episodi nuovi, quando verranno ultimati, ma anche quelli vecchi delle stagioni precedenti, che nello specifico sono due, per un totale di 65 episodi.

Per quanto riguarda la trama, Lizzie McGuire era una serie in cui la protagonista era appunto Lizzie, interpretata da Hillary Duff, una ragazzina di tredici anni la cui particolarità era quella di parlare con un suo alter ego animato, nella serie chiaramente c’erano anche altri personaggi come la famiglia e gli amici.

Adesso nella nuova serie Lizzie è cresciuta, avrà circa 30 anni, e vive a New York ma continua a fare i conti con il suo doppio animato. Non vi sono però altre anticipazioni sul numero degli episodi o sull’inizio delle riprese.

Tuttavia quel che è certo è che ci saranno gli stessi personaggi interpretati dagli stessi attori. Quindi oltre a Lizzie McGuire interpretata da Hillary Duff, ci saranno anche i suoi genitori Jo McGuire e Sam McGuire interpretati ancora rispettivamente da Hallie Todd e Robert Carradine, mentre Jake Thomas sarà il fratello minore della protagonista Matt. Incerto è invece se ci saranno nella nuova serie i migliori amici di Lizzie, Gordon (Adam Lamberg) e Miranda ( Lalaine).

Infine la Disney+ ha pubblicato una foto sui social della famiglia McGuire per annunciare il sequel della serie e quindi si può notare come i protagonisti siano cresciuti e cambiati in questi anni.