Dopo il buon riscontro della prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” (il programma è risultato il programma più visto mercoledì scorso con il 17% di share), Barbara D’Urso è pronta per affrontare la messa in onda della seconda puntata del suo nuovo programma. Se l’effetto “curiosità” ha potuto aiutare i risultati ottenuti dalla prima puntata per la seconda puntata Barbara D’Urso deve riuscire a mettere insieme tanti elementi che possano attrarre il pubblico. Come sempre gli ospiti che si alterneranno nello show di prima serata sono stati annunciati nel corso degli ultimi giorni, giocando ancora una volta sull’effetto sorpresa.

La prima ospite annunciata è stata Brigitte Nielsen, alla sua prima apparizione televisiva dopo la recente nascita della figlia Frida (avuta all’età di 54 anni). Con lei si parlerà sicuramente della sua nuova esperienza da mamma ma anche del rapporto con il figlio Aaron (uno dei suoi 4 figli maschi) attualmente impegnato nell’avventura dell’Isola dei Famosi.

Altra ospite è una veterana dei salotti di Barbara D’Urso. Si tratta di Paola Caruso, anche lei diventata da poco mamma del piccolo Michelino (nato 2 settimane fa). Altro ospite sarà il giovane Leo Blanco, ragazzo argentino di 22 anni che si è sottoposto a ben 11 interventi chirurgici per assomigliare al suo idolo Michael Jackson.

Ma il piatto forte della serata Barbara lo ha annunciato alla fine. Si tratta del ritorno in un programma Mediaset di Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. Le due saranno ospiti in studio per la prima volta dopo parecchi anni in un programma Mediaset (recentemente Wanna era stata protagonista del “L’intervista” di Maurizio Costanzo) dopo la loro clamorosa eslcusione all’ultimo minuto dall’Isola dei Famosi di 2 anni fa.

Riuscirà Barbara d’Urso a bissare il successo della prima puntata? Le premesse per fare bene anche questa settimana sembrano esserci tutte.