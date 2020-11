Dibattito molto accesso nel famoso salotto del gossip di Barbara D’Urso. Nello show della domenica sera “Live – Non è la d’Urso“, si è introdotto il delicato tema di Alberto Genovese, il protagonista indiscusso della vicenda giudiziaria di “Terrazza sentimento“, dove di fatto vive l’ex Ad di Facile.it.

Genovese attualmente vige in regime carcerario per accuse molto gravi, che vanno dallo stupro ed altri gravi capi di imputazione. Nella scorsa punta del succitato programma, in studio hanno preso parola il giornalista Carmelo Abbate, che di certo non ha esordito nel migliore dei modi nei confronti di Genovese, riservandogli parole molto colorite, tanto da far intervenire la padrona di casa.

“quest’uomo è un pezzo di m…“, queste le parole di Abbate, che viene prontamente richiamato dalla D’Urso, che seppur non approva per nulla la condotta di Genovese, bisogna pur sempre moderare il linguaggio, dato che il programma è trasmesso ancora in una fascia protetta: “Non mi piacciono queste parole, basta“.

Abbate continua sul discorso: “Io ho letto l’ordinanza, per questo infierisco, mi prendo la responsabilità“. Ad aggiungere il proprio commento alla questione ci pensa anche Alba Parietti, anch’essa ospite del programma, che afferma di aver conosciuto, anche se di sfuggita, Genovese qualche anno fa, in quanto egli era fidanzato con una figlia di un’amica storia della Parietti.

All’epoca dei fatti, la Parietti racconta: “Ci siamo incontrati a pranzo, c’era questa grande corte di amici… Vidi una persona che mi faceva vedere un film visto troppe volte nella mia vita“. Il film che cita la donna riguarda delle gesta di estrema generosità da parte di Genovese, nei confronti dei suoi tanti amici o presunti tali. L’uomo infatti era intento a pagare conti a tutti, tanto da far insospettire ovviamente Alba. La donna ha infatti sottolineato più volte che si dissocia completamente dalla condotta assunta dall’uomo.