Live – Non è la D’Urso, Vladimir Luxuria sullo scontro con Sgarbi: "Sono stata male"

Ieri, 18 novembre, durante la puntata di Live- Non è la D’Urso è andato in onda un duro scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria, nel quale l’uomo ha offeso l’ex parlamentare. Adesso Luxuria ai microfoni di Fanpage si è sfogata ed ha spiegato come si è sentita in trasmissione.

Lo scontro tra Sgarbi e Luxuria è avvenuto nel momento delle famose cinque sfere, cinque personaggi noti contro gli ospiti che in quel caso erano Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri. Tuttavia quando Vladimir Luxuria ha preso la parola chiedendo conto a Sgarbi di una sua dichiarazione in cui le dava della prosistuta gli animi si sono infuocati ed il critico ha offeso pesantemente l’ex parlamentare.

Dapprima dicendo che tale dichiarazione l’aveva rilasciata lei stessa al Corriere anni prima, ma quando Vladimir ha negato, l’atmosfera si è accesa e Sgarbi le ha urlato contro: “Sei stata un uomo o no? Non mentire. Ce l’hai il ca**o o no? Che l’hai o no? Io sempre avuto grande rispetto di te. Io amo i travestiti, li amo e non rompere il ca**o a me” e nella foga si è avvicinato ed ha anche perso il microfono.

Vladimir Luxuria sul momento, visibilmente imbarazzata non ha risposto, ma ora in un’intervista a Fanpage si è sfogata ed ha spiegato come si è sentita: “Sono stata così male che non ho dormito, preferisco dimenticare tutto quello che è accaduto“ riferendosi oltre che alle offese di Sgarbi anche all’acceso diverbio anche con Feltri.

Poi Luxuria ha continuato spiegando che si aspettava che il dibattito non sarebbe stato facile ma non avrebbe mai pensato che si sarebbe scesi ad un livello così basso, inoltre ha dichiarato che forse anche lei ha sbagliato a prestarsi a questo triste teatrino. Infine ha dichiarato che la prossima volta starà più attenta ai suoi interlocutori.

Barbara D’Urso, inoltre, in queste ore è stata molto criticata per il comportamento tenuto durante lo scontro. Non solo non è intervenuta in difesa di Luxuria ma ha anche riso alle offese di Sgarbi e Feltri contro di lei.