"Live – Non è la D’Urso", Vittorio Sgarbi si scaglia contro Franceska Pepe: "Sei stata un quarto d’ora in bagno con me"

Il carattere di Vittorio Sgarbi non è certo dei più facili e ormai è risaputo che gli studi televisivi nei quali viene invitato possono trasformarsi da un momento all’altro in un vero e proprio ring mediatico. Ed è quanto è successo nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso“, che vedeva il critico d’arte invitato nella veste di (presunto) ex compagno della gieffina Franceska Pepe.

La stessa Pepe entrando nella casa del Grande Fratello Vip 5 aveva dichiarato di aver vissuto con Sgarbi una storia durata appena sette ore, lasciando così intendere che, più che una storia vera e propria, si fosse trattato solo di qualche ora di passione. Una volta di fronte all’uomo, tuttavia, la modella milanese si è rimangiata tutto e ha dichiarato di non aver mai avuto niente a che fare con lui.

Pur ammettendo di aver incontrato Sgarbi a una mostra d’arte a Milano e di aver parlato con lui, infatti, Franceska ha spiegato a Barbara d’Urso di aver rifiutato tutte le proposte “indecenti” del politico (compresa quella di passare la notte da lui) in quanto lui non le piaceva. Nell’udire questa parole, Vittorio Sgarbi ha letteralmente perso il lume della ragione e si è scagliato nel peggiore dei modi contro la 24enne milanese.

Prima le ha dato della bugiarda e poi ha preso a insultarla pesantemente, arrivando a dirle più volte “mi fai schifo“. Tra i numerosi ospiti presenti in studio, neanche una voce si è levata in difesa della ragazza. Anche la d’Urso ha assistito al furibondo sfogo di Sgarbi senza intervenire. Non contento, il celebre critico è andato oltre e ha rivelato senza peli sulla lingua cosa sarebbe successo davvero tra lui e Franceska Pepe.

“Hai passato un quarto d’ora al cesso con me!” ha urlato. “Mi hai toccato l’uccello, ho dovuto tirarmi indietro”, ha proseguito, senza freni, lasciando intendere che la ragazza fosse andata alla mostra col chiaro proposito di sedurlo. Lei non ha replicato, limitandosi a sorridere, sorniona, e a rimandare al mittente tutti insulti.