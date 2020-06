"Live – Non è la D’Urso", Vittorio Sgarbi sbotta: "Le mascherine non servono"

Su canale 5 è andata in onda una nuova puntata del programma di intrattenimento intitolato “Live non è la D’Urso” e condotto da Barbara D’Urso. Durante la puntata erano presenti molti ospiti, tra cui Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi . Quest’ultimo ha dovuto affrontare le 5 sfere per parlare di una polemica che lo vede protagonista.

Sgarbi infatti sostiene di non voler indossare le mascherine. Arrivato in studio con una mascherina portata al di sotto del naso, è stato subito rimproverato dalla conduttrice: “Già hai sbagliato perché non la tieni sul naso”. Secondo Sbargi, le mascherine non sono necessarie per proteggerci ma diventano obbligatorie solo se non si mantiene la distanza.

Inoltre, secondo il noto critico d’arte, le mascherine sarebbero anche dannose per chi le indossa. Barbara D’Urso ha preso subito le distanze dalle sue affermazioni e ciò ha avviato di conseguenza una discussione sia con le 5 sfere che con la conduttrice. L’ospite ha preso poi il suo cellulare per cercare delle prove a favore delle sue convinzioni.

Questo atteggiamente ha infastidio le persone presenti in studio. Trovate le prove necessarie, Sgarbi si è avvicinato a Barbara D’Urso senza mascherina per farle vedere il suo cellulare. A quel punto la conduttrice afferma: “Metti la mascherina o non vieni così vicino“, per poi aggiungere: “Tu sei senza mascherina e sei venuto vicino a me. Più vicino di un metro, quindi mi hai messo a rischio. Anch’io come te ho fatto il tampone e sono risultata negativa, ma non significa niente“.

La discussione fra i due è continuata con Vittorio Sgarbi che rimprovera la conduttrice per la sua opinione, secondo lui sbagliata. Per placare i toni, la conduttrice ha deciso di far girare l’ultima sfera. Questa era però vuota, infatti, era destinata alla figlia di Vittorio Sgarbi, Alba, la quale non era presente in studio, ma era in collegamento dall’Albania.