"Live – Non è la D’Urso" vince la prima serata del 13 marzo

Nella giornata del 13 marzo è andato in onda la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, la nuova trasmissione condotta da “Barbarella” su Canale 5. Una puntata molto importante per Barbara D’Urso, poiché, come rivelato da lei stesso in conferenza stampa, Mediaset si aspettava un successo immediato dal programma.

Per questo motivo, la D’Urso ha deciso d’invitare dei nomi molto importanti e variegati per la prima puntata. I primi a essere intervistati sono Al Bano Carrisi insieme alla sua ex compagna Loredana Lecciso ed i loro figli. In seguito arrivano anche Heather Parisi, che parla di Lorella Cuccarini, e poi il tanto Fabrizio Corona, che ha voluto chiedere scusa alla conduttrice. Infine, c’è l’ospite internazionale Thomas Markle.

Gli ascolti della prima puntata

La trasmissione di Canale 5 ha registrato circa 2.796.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre “Buonanotte Live“, che dura solamente 12 minuti, è stato visto da 903.000 mila telespettatori pari al 19.2% di share. Questi numeri sono molto importanti, poiché Mediaset inizialmente si era prefissato l’obiettivo di accaparrarsi poco più del 12% di share.

Su Rai 1, dalle 21.00 fino alle 23:00 circa, è andato in onda l’incontro di Champions League tra Bayern Monaco e Liverpool che ha conquistato più telespettatori di Canale 5, cioè 3.593.000, ma fermandosi a uno share del 14.5%. Su Rai 3 invece “Chi l’ha visto?” raccoglie 2.203.000 spettatori pari e il 10.5% di share.

Barbara D’Urso ha immediatamente mostrato la sua felicità per questi risultati pubblicando un post su Instagram: “Boom! Ieri sera Live ha vinto la serata! 17,14% di share!! Picco d’ascolto di 4 milioni 310 mila spettatori alle 21,59 e picco di share del 26,02% alle 24,36!!! Un risultato incredibile soprattutto per un programma nuovo!!!! Vi amo!”.

I complimenti arrivano anche da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Complimenti a Barbara, un’assoluta fuoriclasse, professionista insostituibile. Ieri Live-Non è la d’Urso si è aggiudicata gli ascolti tv confermandosi leader assoluto della serata. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, l’empatia che trasmette nel raccontare personaggi e storie, anche in questa nuova sfida della prima serata, attraversano lo schermo coinvolgendo come sempre i telespettatori”.