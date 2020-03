Live – Non è la D’Urso, Valeria Marini chiarisce le polemiche sul presunto tampone

Domenica 29 marzo è andata in onda una nuova puntata con la trasmissione “Live – Non è la d’Urso”, in cui non sono mancate le tematiche legate ai personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare è stata posta l’attenzione intorno alle polemiche createsi dopo le parole di Valeria Marini quando si trovava nella casa del “Grande Fratello Vip”.

Durante una conversazione la showgirl aveva affermato di essersi sottoposta a tampone prima di prendere parte alla trasmissione. La Marini, nel corso della chiacchierata con Barbara D’Urso, ha chiarito che non faceva riferimento al Coronavirus in quanto parlava dei suoi problemi alla gola. Queste sono state le dichiarazioni al riguardo: “L’ho fatto perchè avevo degli abbassamenti di voce”. Il pubblico ricorderà che è stata la showgirl sarda a raccontare di aver fatto un tampone dentro la casa di Cinecittà.

Le parole della fidanzata di Rugani

Nel corso dell’appuntamento con la trasmissione di Barbara D’Urso, c’è stata anche la partecipazione di Michela Persico, fidanzata di Rugani. L’intervistata ha sottolineato le proprie paure: “Sono incinta e positiva al coronavirus”. Rugani è stato il primo calciatore a risultare positivo al Covid-19.

Queste sono state le parole di Michela Persico, parlando del compagno: “Si è accorto di stare male, aveva i classici sintomi del Coronavirus”. Ha continuato dicendo che deve fare i conti con la gravidanza, al quarto mese: “Già per me è il primo figlio, non sono esperta”.

C’è stato anche un collegamento con il presidente del Codacons in merito ai tamponi a vip e calciatori. Si è posto l’accento anche sulle polemiche riguardanti Alba Parietti che aveva lanciato un messaggio: “State a casa, ma lei andò a sciare”. E’ scoppiata la polemica sul web, ma Alba Parietti ha risposto: “Ho una casa in montagna”. Non è tardata la replica dell’opinionista che ha affermato: “Sono stufa di questo genere di provocazione, sono stata la prima persona a dire che le mascherine servivano”.