"Live – Non è la D’Urso" tiene testa a Montalbano: Barbara D’Urso soddisfa le aspettative di Mediaset

Continua la sua marcia trionfale “Live – Non è la D’Urso“, il talk show timonato da Barbara D’Urso, in onda il mercoledì sera su Canale 5. La quarta puntata della fortunata trasmissione televisiva ha ottenuto un successo ragguardevole, probabilmente anche grazie alla presenza di ospiti attesi quali Morgan, Pupo, Paola Caruso, Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli.

Sebbene Barbara D’Urso si sia dovuta scontrare con la replica de “Il Commissario Montalbano” e il debutto della serie televisiva spagnola “Il Molo Rosso“, gli ascolti tv che la sua appassionante trasmissione ha portato a casa, hanno subìto un’impennata positiva. Canale 5, infatti, è risultato leader in seconda serata, facendo registrare un picco di ascolti con il 14.22% di share attiva e 2.515.000 telespettatori totali. Nella fattispecie, nella fascia di prime-time la trasmissione della radiosa Carmelita ha ottenuto 2.981.000 spettatori totali.

Elettrizzata e su di giri per il successo ottenuto, Barbara D’Urso ha voluto festeggiare con un messaggio sui social, postato sul suo profilo ufficiale di Instagram: “GRAZIEEEEE!!! Ieri sera 14.09% contro Montalbano e le partite!!! Picchi del 27 % di share e di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori in prima serata!!! Raiuno ci schiera contro il colosso Montalbano, ma voi vi appassionate sempre più ai nostri talk!!!”.

Cosa si cela dietro il successo di Barbara D’Urso? Non si può negare che la brillante conduttrice, inarrestabile come Wonder Woman, sia particolarmente abile nel confezionare delle puntate pregne di personaggi avvincenti e mordaci opinionisti. Nonostante il palinsesto della concorrenza, la 61enne napoletana riesce sempre a tenere incollati agli schermi milioni di telespettatori.

Ieri sera, nella fattispecie, il fedele pubblico di Barbara D’Urso non ha saputo resistere alla curiosità di conoscere ogni più nitido dettaglio, riguardante la polemica che in questi giorni sta orbitando attorno al chiacchieratissimo matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli.