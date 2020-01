Live – Non è la D’Urso, Taylor Mega viene cacciata dalla trasmissione e si sfoga su Instagram

Taylor Mega è intervenuta nella trasmissione “Live – Non è la D’Urso” per parlare dell’espulsione di Salvo Veneziano dal “Grande Fratello Vip“. L’influencer friuliana prende in parte le difese del pizzaiolo, dichiarando che Antonella Elia ha fatto peggio nei suoi confronti e nonostante questo si trova nel cast del reality show.

Negli studi della trasmissione condotta da Barbara D’Urso è presente anche l’avvocato di Antonella Elia e dichiara che la sua assistita ha ricevuto delle numerose offese da parte di Taylor Mega dopo il suo ingresso nella casa. Successivamente cita lo scatto pubblicato da Taylor Mega mentre fa il dito medio dinanzi alle forze dell’ordine.

Barbara D’Urso viene colta di sorpresa per queste dichiarazioni e chiede immediatamente a Taylor Mega di dire la verità sulla questione. Inizialmente l’ex concorrente del “Grande Fratello” cincischia sull’argomento e poi, messa alle strette, aggiunge: “Sinceramente non ricordo però a questa persona non voglio rispondere. Non perché lei ha 56 anni mi può dare della pu**ana. Comunque Barbara, volevo dire che ti ringrazio per lo spazio che mi hai dato, ma io per un po’ non voglio più apparire in tv perché mi voglio dedicare a un altro progetto”.

Inizialmente la D’Urso crede alle sue parole, ma dichiara che se fosse vero che ha fatto il dito medio alle forze dell’ordine, non la vuole più nelle sue trasmissioni. L’avvocato di Antonella Elia non ha comunque mentito, poiché sul web è apparsa la foto in questione, nonostante Taylor l’abbia cancellata dopo pochi minuti dalla sua intervista.

Lo sfogo di Taylor Mega su Instagram

Sul proprio profilo di Instagram la ragazza si scatena, attaccando Mediaset per averla costretta a farsi intervistare nel corso di questi mesi. Taylor infatti dichiara che vuole allontanarsi definitivamente dal piccolo schermo per lavorare a un progetto top secret.

Taylor dichiara che: “Da un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti e tu mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione”. Infine arriva la minaccia alla D’Urso e la rete in generale, rivelando di essere pronta a pubblicare gli screen dei messaggi con gli autori.