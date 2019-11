"Live – Non è la D’Urso": Taylor Mega spiega perché era ubriaca

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” la conduttrice ha intervistato Taylor Mega. L’ex fiamma di Flavio Briatore in quella circostanza si trovava a Sharm El Sheikh, una località turistica egiziana, per discutere con gli altri ospiti in studio dell’argomento “figli di…”.

Durante una lite con Camilla Lucchi, la friuliana ha più volte sbagliando le pronunce delle sue parole, facendo intervenire Barbara D’Urso: “Ti sei fatta uno sprizzettino prima della diretta?”. Ma Taylor Mega, almeno in quella occasione, dichiara di non aver assunto nessun tipo di alcolico.

La confessione di Taylor Mega

A svelare la verità è stato “Striscia la notizia”. Il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso infatti giovedì il fuorionda del collegamento di Taylor Mega a “Live – Non è la D’Urso” in cui si vede l’influencer mentre sorseggia un drink non riuscendo neanche a stare seduta sulla propria sedia. Successivamente dichiara a qualcuno del suo staff di aver bevuto quattro vodka.

Questa voce viene confermata anche da Taylor Mega, rivelando di essersi comportata in questa maniera perché, oltre ad aver bevuto un po’, era a stomaco vuoto e per di più aveva lavorato tutto il giorno sotto al sole: “La vodka o il vino egiziano fanno schifo. Erano benzina. Mi ha fatto malissimo. (…) Ok che bevo una volta al mese. Tre shottini di vodka li tengo. Se andate in Egitto non bevete la vodka, fa schifo. Non è vodka, benzina, veleno per i topi”.

Dichiara che comunque questo fuorionda è stato apprezzato molto dal pubblico da Casa, poiché dopo quella ospitata fatta con Barbara D’Urso ha ricevuto molti messaggi di stima. Nonostante questo ci ha tenuto a sottolineare di non essersi comportata così apposta, ma è stata una cosa che è successa senza il suo volere.