"Live – Non è la D’Urso", Taylor Mega critica Elisabetta Gregoraci: "Altro che signora!"

Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci: che sia fuori o all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, che la vede come una delle protagoniste principali, non si fa che parlare di lei. E così domenica scorsa nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”, anche Taylor Mega ha raccontato un episodio passato in cui ha avuto a che fare proprio con l’ex moglie di Flavio Briatore.

Va premesso che le due donne hanno qualcosa in comune: Elisabetta è stata sposata per molti anni con l’ex Manager della Formula 1, mentre la Mega ha avuto con lui un flirt risalente a un paio di anni fa. E proprio Briatore a quanto pare è stato l’oggetto del contendere tra le due showgirl; o meglio, è stato il motivo per cui alla Gregoraci sarebbe saltata la mosca al naso al punto da insultare pubblicamente Taylor Mega.

Nello studo di una basita Barbara D’Urso, Taylor Mega ha raccontato un episodio risalente a qualche tempo fa. Lei aveva avuto una storia con Flavio Briatore quando l’imprenditore di Cuneo aveva appena divorziato da Elisabetta Gregoraci. La storia era diventata di dominio pubblico anche se era stata breve e non aveva lasciato strascichi, nel senso che i due non si erano più sentiti.

Ma evidentemente la cosa dava comunque fastidio alla Gregoraci, che fece una piazzata nella hall di un famoso albergo di Milano. La showgirl calabrese si trovava lì proprio assieme all’ex marito quando anche la Mega era scesa dalla sua camera per portare il suo cane a fare i bisognini. Non appena l’aveva vista, Elisabetta aveva cominciato a urlarle contro e a insultarla.

Tra le altre cose, Taylor ha dicharato che Elisabetta aveva urlato anche a Flavio: “Guarda chi c’è, la tua ex!”. Una piazzata pubblica in piena regola, insomma, del tutto inadatta ad una signora, per giunta molto famosa e benestante, com’è (o, secondo la Mega, dovrebbe essere) la verace gieffina.