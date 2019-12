Live – Non è la D’Urso, Taylor Mega contro Antonella Elia: "Ringraziami per averti riesumata"

Durante l’ultima puntata di “CR4 – La Repubblica delle Donne“, condotto da Piero Chiambretti, Antonella Elia ha attaccato Taylor Mega e la sorella Jade, dichiarando che una bellezza così sfrontata è diseducativa.

Questo scontro si protrae anche negli studi di “Live – Non è la D’Urso“, dove Taylor Mega si mette al centro dello studio pronta a sfidare gli sferati e tra loro troviamo ovviamente anche Antonella Elia. L’ex valletta di Raimondo Vianello continua imperterrita per la sua strada, non scostandosi di un millimetro dalle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi.

Lo scontro tra Antonella Elia e Taylor Mega

Come riporta “TgCom 24“, Taylor Mega ci tiene immediatamente a sottolineare che insieme a lei doveva esserci anche Jade, ma alla fine non si è presentata poiché poco abituata alle telecamere. Afferma tuttavia che la sorella ha sofferto molto per le dichiarazioni rilasciate da Antonella Elia a CR4.

Una volta arrivata alla sfera di Antonella Elia, l’ospite della serata Taylor Mega dichiara immediatamente che anche l’ex valletta di “Pressing” è stata protagonista di alcuni scatti dove mostrava interamente il suo corpo nudo e quindi non capisce il senso delle sue parole svelate da Piero Chiambretti.

Ma Antonella Elia ci tiene a precisare che: “Le foto mie erano un fatto privato, per una mostra fotografica. Tra le mie e le tue c’è un abisso. Tu fai cyberse**o, ovvero se**o gratuito. Incassi like, quindi è una compravendita. Se tu lotti contro la violenza sulle donne devi esporre non il cape**olo o il c**o, ma l’umanità”.

Le dichiarazioni di Antonella Elia non vengono per nulla accettate da Taylor Mega che conclude così la discussione: “Oggi avevi tre opzioni: chiedere scusa a me, chiedere scusa a tutto il pubblico e la terza era ringraziarmi per averti riesumato perché se non fosse stato per me chi ti ca*a ancora”.