Live – Non è la D’Urso: Stephan Weiler denuncia Eliana Michelazzo

Il caso di Mark Caltagirone, il finto fidanzato di Pamela Prati che per mesi è stato al centro del gossip e di cui si è parlato in molte trasmissioni televisive da Verissimo a Pomeriggio 5, si sta delineando sempre di più grazie a varie testimonianze ed alle confessioni delle dirette interessate Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Quest’ultima è una delle ex agenti di Pamela Prati e ieri sera a Live-Non è la D’Urso ha confessato alcune delle sue responsabilità nel caso di Mark Caltagirone. Ha confessato che Caltagirone molto probabilmente non esiste ma che Pamela Prati lo sapeva inoltre che è stata la showgirl la prima a parlare del suo matrimonio con Mark,che le interviste che rilasciava erano opera sua concludendo che non è una vittima e che sicuramente non è stata plagiata da lei.

Altro tassello in questa storia riguarda anche l’altra agente della Prati, Eliana Michelazzo, che alcune settimane fa ha confessato da Barbara D’Urso di essere vittima di una truffa amorosa e di aver creduto per 10 anni di essere stata fidanzata con un certo Simone Coppi che in realtà non esiste, questa confessione ha suscitato dubbi e la sua posizione nella vicenda non è chiara tantoché la Pericciolo l’accusa di essere complice entrambe comunque si sono denunciate a vicenda.

Eliana Michelazzo, tuttavia, aveva pubblicato varie chat tra lei ed il suo finto fidanzato conteneti anche foto del fantomatico Simone Coppi, foto che in realtà si è scoperto appartenere ad un modello svizzero di nome Sthepan Weiler. Il ragazzo molto famoso in Svizzera dove è stato eletto Mister Svizzera nel 2008, al momento è un presentatore tv ed è fidanzato con Maria Bruggner anche lei molto famosa nella loro nazione.

Weiler è stato contattato dalla D’Urso e ieri sera era presente in trasmissione, era visibilmente scosso e incredulo per la situazione e per la fama guadagnata in questo modo, ha affermato di non aver mai conosciuto Eliana Michelazzo e soprattutto dopo la partecipazione al programma ha deciso di denunciare Eliana Michelazzo.

Sthepan Weiler a Schweizer Illustrierte avrebbe annunciato infatti questo: “Ho intrapreso un’azione legale contro Eliana Michelazzo perché dire di avere una relazione con me è una bugia” ha concluso dicendo di non sapere chi fosse la vittima e chi l’autore di tutto questo ma ha ribadito la sua innocenza. L’ex agente di Pamela Prati invece continua a ripetere di essere una vittima e di aver creduto realmente di avere una relazione con Simone Coppi.