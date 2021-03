Live – Non è la D’Urso, Stefania Orlando chiude con Andrea Roncato: "Voglio dare un taglio al passato"

In questi giorni sta facendo molto discutere la vecchia storia d’amore tra Andrea Roncato e Stefania Orlando. Per il momento non si conoscono i motivi dietro alla loro separazione ma l’attore, intervistato da Barbara D’Urso, ha dichiarato di aver rotto con lei dopo aver scoperto un suo presunto tradimento.

La Orlando ha ascoltato queste parole con qualche giorno di ritardo, dal momento che in quel periodo si trovava ancora all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”. In una intervista a “Verissimo” ha ammesso di aver pensato anche al ritiro immediatamente, poiché è rimasta del tutto spiazzata dalle dichiarazioni del suo ex.

Stefania Orlando chiude con Andrea Roncato

Intervistata nei salotti di “Live – Non è la D’Urso“, Stefania Orlando è ritornata a parlare della sua relazione con l’attore. Mai come ora si esprime in maniera piuttosto dura nei confronti di Andrea Roncato, poiché fa capire di voler chiudere definitivamente questa pagina della sua vita e pensare di più al futuro con Simone Gianlorenzi.

Come riportato testualmente dal sito “Today“, Stefania ribadisce nuovamente tutto il suo dispiacere per le dure parole di Andrea: “Ci sono rimasta molto male. Ero molto fragile perchè erano quattro mesi che ero dentro la Casa. L’Andrea che conoscevo non era così, non entrerò più nel merito della questione. Non credevo che potesse arrivare a rilasciare certe dichiarazioni piene di astio e livore. Credo sia arrivato il momento di dare un taglio al passato, avevo un po’ di nostalgia di quando eravamo in ottimi rapporti, ma credo che non lo nominerò mai più”.

Archiviato l’argomento di Andrea Roncato, la D’Urso ritorna a parlare di Gianni, fratello di Stefania, in cui sempre al Live disse di avere un cattivo rapporto con la sorella. La Orlando però in questa occasione prova ad aprire a un dialogo, rivelando nell’essere pronta a recuperare il loro legame.