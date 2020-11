Per la seconda volta da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 2020, domenica scorsa Paolo Brosio è stato ospite del salotto di “Live – Non è la D’Urso” assieme alla sua fidanzata 22enne, la modella calabrese Maria Laura De Vitis. Anche stavolta la coppia – soprattutto lei – ha subito gli attacchi di Soleil Sorge, anche lei modella e influencer molto ben informata sui gossip legati alla vita mondana milanese.

Se la settimana scorsa Soleil aveva anticipato che Maria Laura, mentre Brosio si trovava ancora nella Casa del GF Vip 5, era stata avvistata in auto con un giovane e facoltoso imprenditore, qualche giorno fa sono uscite le foto dei due sotto casa di lei. Interpellato in merito alla questione, l’uomo in questione ha dichiarato che tra lui e la De Vitis ci sarebbero stati anche un bacio e delle tenerezze.

Soleil Sorge non si contiene: “A Maria Laura piacciono cose grosse e mature!”

Dalla D’Urso, invece, Maria Laura ha smentito categoricamente la versione dell’uomo, spiegando che si trattava di un semplice conoscente che, non avendo lei l’auto, le avrebbe dato un passaggio al termine di una serata trascorsa con un gruppo di amici comuni. Non avrebbe dunque tradito Paolo Brosio, che dal canto suo è sembrato alquanto mite e rassegnato dinanzi alle segnalazioni su quello che avrebbe fatto la sua fidanzata quando lui non c’era.

Soleil Sorge tuttavia si è mostrata più accanita che mai e ha lanciato un altro, scioccante pettegolezzo riguardante Maria Laura. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che da quando è diventata un personaggio conosciuto grazie alla storia con il sessantenne giornalista piemontese, la De Vitis ha incontrato tantissimi agenti di spettacolo a Milano, cercando in tutti i modi di accaparrarsi qualche ruolo in pubblicità, shooting o addirittura film.

Non solo, perché è venuto fuori anche un dettaglio alquanto piccante. “So che parli con molti agenti a uno di loro hai detto anche che a ti piacciono le cose grosse e mature…” ha rivelato Soleil, ridendo, “… mentre mangiavi una banana!”.