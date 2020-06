Live – Non è la D’Urso, Serena Grandi attacca di nuovo Giulia De Lellis: dichiarazioni al vetriolo

Tra Serena Grandi e Giulia De Lellis non c’è mai stata molta sintonia. In molti ricorderanno nel 2017 la lite nel contenitore domenicale della D’Urso, dissapori che sono continuati anche dentro la casa del “Grande Fratello Vip“. In quell’occasione la Grandi aveva accusato la De Lellis di non impegnarsi a sufficienza nelle faccende domestiche. Sembrava poi, ad un certo punto, che fossero riuscite a fare pace.

A “Live – Non è la D’Urso“, durante la puntata trasmessa su Canale 5 domenica 14 giugno, Barbara D’Urso ha mandato in onda un video che mostrava le immagini della lite intercorsa tra l’attrice e la web influencer durante una loro lite. Un forte scontro che ha catalizzato l’attenzione del web, entrando subito in tendenza su internet.

Durante la puntata Serena Grandi si è mostrata quasi divertita a riguardare quel momento, ma subito dopo è passata a ironizzare sulla De Lellis che è stata difesa prontamente dalla D’Urso. La presentatrice Mediaset infatti non ha mai nascosto la simpatia per la fidanzata di Andrea Damante che ha voluto anche come opinionista nei suoi contenitori non appena uscita dall’esperienza di “Uomini e Donne”, nel 2016.

Il commento di Serena Grandi su Giulia De Lellis

Barbara D’Urso ha sottolineato quanto la De Lellis fosse diventata una influencer molto importante nel panorama del web, con una punta di orgoglio per aver creduto in lei fin da subito. Ma Serena Grandi non sembra pensarla come lei, e spegne subito gli entusiasmi con un commento che fa capire quanta poca stima abbia nei confronti dell’autrice de “Le corna stanno bene su tutto“: “Non stiamo parlando della Kardashian…”.

Sembra proprio quindi che la Grandi non abbia per nulla fiducia nelle possibilità imprenditoriali o in quelle artistiche di Giulia. Non solo non l’accosta minimamente alla web influencer americana, ma non si ferma qui e amplia il raggio di azione passando a commentare in generale il mondo del web: “Non vedo carriere per queste web influencer. Non vedo artisti, vedo gente senza arte né parte“, attendiamo una risposta dalla fumantina Giulia De Lellis.