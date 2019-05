Live – Non è la D’Urso, scontro tra Cristian Imparato e Guendalina Tavassi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, è stato eliminato il cantante Cristian Imparato. L’ex concorrente del talent show “Io Canto“, ha perso contro Serena Rutelli, Mila Suarez e Daniele Dal Moro e successivamente, con Kikò Nalli.

Cristian Imparato viene ricordato dai telespettatori del Grande Fratello sia per averci provato con Michael Terlizzi, che per la sua lite con Guendalina. L’opinionista di Barbara D’Urso, ospite nella penultima puntata del GF, si è resa protagonista di una lite “trash” con il cantante, in cui entrambi si accusavano dei ritocchini fatti in passato.

Lo scontro

Barbara D’Urso ha deciso immediatamente di ospitare Cristian Imparato negli studi di “Live – Non è la D’Urso“, con l’obiettivo di fargli avere un confronto con Guendalina Tavassi. I due, faccia a faccia, se ne sono detti di tutti i colori, e ritornano nuovamente sui loro ritocchini.

Queste sono le parole di Cristian Imparato: “Cosa ci fai lì? Ma siediti qua, che sei più plastificata di tutti qui dentro. Se non è bella lei con tutta la chirurgia che si è fatta… Sei stata al trucco dalle 4 alle 10, sei ridicola amore… Con che coraggio vieni qui a fare la critica sul lifting? Hai cambiato i connotati, prima eri un po’ un roito”. Successivamente il cantante, punzecchiato in studio, conferma di aver fatto il rimpolpamento delle labbra perché troppo magro.

Negli studi della trasmissione c’è anche Rodrigo Alves, conosciuto come il “Ken Umano“. Guendalina Tavassi usa il suo nome per stuzzicare Cristian Imparato: “Guarda Rodrigo, posso dire una cosa? Puoi dire benissimo che anche tu sei naturale a questo punto. Rodrigo è naturale, proprio come Cristian”. La discussione va per le lunghe, ma tra i due non ci sono segnali di “pace”.