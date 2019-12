Live – Non è la D’Urso, scontro tra Barbara D’Urso e Sergio Vessicchio: "Ti faccio nera!"

Sergio Vessicchio negli ultimi mesi ha fatto discutere per le sue dichiarazioni sessiste. Durante la partita tra Agropoli e Sant’Agnello in onda su CanaleCinqueTv, valida per il campionato di eccellenza, decide di attaccare la guardalinee Annalisa Moccia dichiarando: “È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri”.

Questa frase shock di Vessicchio ha fatto immediatamente il giro del web. Nonostante questa frase dura detta dall’ex telecronista, su Twitter conferma ogni singola dichiarazione, rivelando che far arbitrare ad una donna una partita di calcio è totalmente sbagliato.

Alla fine però giustizia è stata fatta, poiché nella giornata del 29 novembre Sergio Vessicchio viene radiato dall’ordine dei giornalisti dopo essere stato già sospeso nei mesi precedenti.

Le parole di Sergio Vessicchio

Intervistato a “Live – Non è la D’Urso“, l’ex giornalista inizia subito ad alzare la voce, mostrando la querela verso l’ordine dei giornalisti, che a suo modo di vedere avrebbe abusato del suo potere verso una semplice opinione nei confronti di Annalisa Moccia.

Come riporta il sito “TGCom 24“, Sergio Vessicchio non si risparmia neanche con gli ospiti in studio: “Alba Parietti e Giampiero Mughini mi fanno schifo! Mughini è una vergogna, Alba Parietti non si sa neppure cosa fa nella vita. Mughini è un pagliaccio unico, un pappagallo a pagamento”. Lo sfogo di Sergio Vessicchio continua, poiché attacca anche Alessandra Mussolini, Caterina Collovati e Alda D’Eusanio.

Lo scontro tra Barbara D’Urso e Sergio Vessicchio

Ma il caos si scatera dopo le parole dette da Sergio Vessicchio nei confronti della conduttrice, dichiarando che anche Barbara D’Urso è radiata dall’ordine dei giornalisti. La Barbarella conferma, ammettendo però di aver consegnato di sua spontanea volontà il tesserino poiché stava facendo pubblicità in tv.

Sergio Vessicchio però non ci mette tempo a cambiare argomento e attaccare personalmente la D’Urso: “Tu fai una televisione becera, è questa la verità. Non vuoi che vengo perché io ti dico la verità in faccia, io ti metto ko! Ti faccio nera!”. Ma la risposta della conduttrice mette a tacere l’ospite: “Siccome la mia televisione non si porta più come i tuoi capelli, tu nella mia televisione non ci stai. Salutame a soreta”.