Live – Non è la D’Urso, Sara Tommasi parla della sua carriera da attrice hard: "Sono stata costretta a drogarmi"

Nella giornata del 13 ottobre è andata in onda una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il salotto serale condotto da Barbara D’Urso. Una delle ospiti è stata Sara Tommasi, l’ex modella italiana che ha fatto parlare nell’ultimo periodo per aver avuto alcuni ruoli nelle pellicole a luci rosse.

Per lei, come svelato da Barbara D’Urso, questo è solamente un lontano ricordo, rivela di aver iniziato a causa di alcune conoscenze sbagliate fatte durante una serata. A oggi infatti sta cercando di dimenticare il proprio passato, cancellando ogni traccia sul web della sua breve carriera da attrice hard, svagandosi con lo sport e nello andare in chiesa con i suoi genitori.

Le parole di Sara Tommasi

Sulla sua carriera da attrice hard dichiara: “Mi davano tantissima cocaina. Ero in un vortice dove solo la droga può portare, in quel periodo ero proprio scollegata dal mondo. Un tunnel del quale ho visto l’uscita solamente grazie a mia madre che mi ha portata in ospedale. Lì mi hanno anche diagnosticato il bipolarismo”.

Non ricorda tutto ciò che ha fatto in passato, ma rivela che la gente in strada la importunavano con richieste anche molto spinte. Il tutto, secondo quando svelato da Sara Tommasi, è da collegare ai numerosi video girati sui siti vietati ai minori di 18 anni all’epoca. Ma ormai, grazie anche ad alcune agenzie, sta cercando di cancellare ogni tipo di traccia dal web.

Infine, rivela nell’aver superato tutto anche grazie alla sua fede: “Sono stata in cura privatamente con lo psichiatra. Ho fatto una vita casa, chiesa con mamma e papà. Faccio sport, mangio sano. Non esco neanche la sera”.

Al momento sta ritrovando anche del nuovo lavoro, poiché è impegnata nella trasmissione radiofonica “Sara quel che sarà” in onda su “Radio Passeggiata”. Ha invece presentato sulla tv locale della sua città TeleTerni “Maratthan Transfer“.