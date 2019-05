Live – Non è la D’Urso, Rosa Perrotta sul matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone: "Storia poco chiara"

Nel corso dell’ultima puntata del talk show serale di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso“, si è tornati a parlare del giallo del matrimonio della celebre soubrette di origini sarde Pamela Prati con l’imprenditore Marco Caltagirone, che è intervenuto via telefono nel corso del programma, mettendo in parte a tacere il gossip di questi ultimi giorni.

L’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e donne”, Rosa Perrotta, attraverso un videomessaggio è intervenuta nella scorsa puntata del programma di Barbara D’Urso, prendendo in modo inequivocabile le distanze dalle due manager della Prati, Eliana Michelazzo – presente in studio – e Pamela Perricciolo.

Le parole di Rosa Perrotta sul caso Prati-Caltagirone

Le future nozze della celebre ex showgirl del “Bagaglino” sono avvolte dal mistero, ma anche da tante situazioni poco chiare che hanno portato molti personaggi dello showbiz a prendere le distanze da questa situazione. Se inizialmente Rosa Perrotta ha preso le difese della Prati, oggi dice: “Sono uscita dall’agenzia di Pamela Prati. Ho voluto dissociarmi da questa storia poco chiara“.

La Perrotta ha dichiarato nel suo videomessaggio a “Live – Non è la D’Urso” che, durante una recente vacanza fatta insieme alla Prati e alle manager, non ha mai visto parlare Pamela con il suo presunto futuro marito, in tal senso le sue parole: “Durante la vacanza non ho mai visto parlare al telefono con questa persona (Mark Caltagirone, ndr)“.

Poi la Perrotta ha proseguito dicendo: “C’era il sentore che esistesse qualcosa di strano. Mi sono resa conto che la situazione era imbarazzante“. Parole che lasciano intuire il disagio vissuto dall’ex tronista nel trovarsi in mezzo a qualcosa di anomalo, strano, su cui si sta scatenando il gossip italiano, gettando non poche ombre sull’operato delle due manager della Prati.

Eliana Michelazzo, manager dell’agenzia di spettacolo della Prati, pressata dalle continue critiche ed insinuazioni è stata colta da un momento di commozione e smarrimento nel corso della trasmissione, cedendo ad un pianto liberatorio.