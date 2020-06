Live – Non è la D’Urso, Roberta Beta rivela come ha scoperto il tradimento del compagno

Nella puntata di “Live – Non è la D’Urso” andata in onda su Canale 5 il 21 giugno, Roberta Beta che ricordiamo come concorrente del primo e indimenticabile “Grande Fratello”, ha voluto aprire una porta sulla sua vita privata raccontando un particolare doloroso e scioccante riguardante il rapporto con l’ex compagno di allora.

Dopo un fidanzamento di 7 anni, con 6 anni di convivenza, purtroppo è successo quello che nessuno vorrebbe scoprire: il suo compagno la stava tradendo. La Beta lo racconta ormai rassegnata, ma si sente ancora tutta la delusione per aver risposto la sua fiducia nella persona sbagliata che tanto l’ha fatta stare male.

Un pomeriggio – racconta lei stessa – si trovava nell’ufficio del fidanzato che, probabilmente preso dai tanti impegni lavorativi, ha lasciato inavvertitamente il cellulare incustodito sulla scrivania. Proprio in quel preciso istante è arrivato un messaggio e Roberta non ha potuto non leggerlo.

Roberta Beta racconta il tradimento e la reazione del suo ex compagno

La missiva elettronica recitava così: “Amore mio, mi manchi da morire!“, poche parole che aprivano un nuovo mondo alla Beta. Un mondo con cui avrebbe dovuto fare a pugni e accettare, nel dolore e nella disperata delusione, quella verità sconosciuta fino a quel momento.

“Purtroppo è una cosa molto triste, perché il tradimento non è una questione di corna, secondo me. Le corna sono legate al se**o prevalentemente. Sono anche abbastanza volgari. Il tradimento è una cosa più profonda” e aggiunge “Stavamo insieme da quasi sette anni, di cui sei di convivenza. Ero nel suo ufficio. A un certo punto, lui ha lasciato incautamente il telefonino. È arrivato il messaggio di una donna della quale io sospettavo qualcosa di strano. È chiaro che io ci sono stata male”.

Poi racconta anche la reazione del compagno dopo che lei ha chiesto spiegazioni. In pratica si è giustificato dicendo che il mittente era una sua amica, sposata con una figlia, particolarmente affettuosa. A questo punto Roberta, non credendo minimamente a quelle parole, si è sentita tradita due volte: “Io te lo chiedo e a quel punto tu o ammetti di aver preso una sbandata e quindi ciao, oppure mi dici ‘Ho sbagliato, perdonami’. Questa è la correttezza” e ha chiuso definitivamente con lui.