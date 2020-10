Live – Non è la D’Urso, rivelazioni dell’ex di Elisabetta Gregoraci: "Un contratto con Briatore"

Nel contenitore serale “Live – Non è la D’Urso” si è tornati a parlare del matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, un argomento al centro del gossip, proprio ora che la showgirl è un’attuale concorrente del “Grande Fratello Vip”. A parlare è il manager Mino Magli che sostiene di avere avuto una relazione con lei durata 6 anni.

Secondo le dichiarazioni dell’imprenditore la loro storia è iniziata nel 2001, quando la Gregoraci era spostata con Flavio Briatore e tutto iniziò durante un servizio fotografico: “Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico e nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore“. Queste le parole mi Magli davanti alle telecamere di “Live”.

Live, le dichiarazioni di Magli sulla relazione con Elisabetta Gregoraci

Durante la loro frequentazione la Gregoraci avrebbe fatto alcune confidenze circa il reale rapporto che c’era Briatore e venne fuori l’esistenza di un contratto. Magli sostiene che la showgirl in più occasioni gli avrebbe ribadito che tra lei e Briatore non c’era nessun sentimento, ma che il loro rapporto era sono basato su interessi professionali: “Mi diceva che tra loro non c’era niente, che le serviva per la sua carriera, per la sua vita per il suo futuro. La nostra relazione è durata fino al 2007″.

Quindi Magli e la Gregoraci hanno vissuto la loro storia alla luce del sole fino al 2005, quando la showgirl partì per un viaggio in Kenya per motivi di lavoro. Qui conobbe Briatore e le cose con il manager cambiarono radicalmente, infatti Magli ricorda che in occasione del compleanno di Elisabetta – che avrebbero dovuto passare insieme – gli arrivò una lettera che parlava di un contratto molto importante per la sua carriera, e che Magli associò a Flavio Briatore.

Da quel momento la loro frequentazione cambiò radicalmente e si videro più di rado fino al 2007, quando la storia finì definitivamente. Dichiarazioni forti che sicuramente saranno riprese nella puntata di questa sera, lunedì 19 ottobre, su Canale 5.