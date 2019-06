Live – Non è la D’Urso, rivelazione choc: Eva Grimaldi contattata da Mark Caltagirone. L’appello a Pamela Prati

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Penso che chiunque faccia parte del mondo dello spettacolo, abbia ricevuto almeno una volta nella vita un messaggio da questo fantomatico Mark Caltagirone. Non credo che la vicenda possa finire così, in una bolla di sapone, ma se così fosse non mi sorprenderebbe. A meno che non ci siano risvolti penali importanti.