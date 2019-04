Live – Non è la D’Urso, richiamo ufficiale per Alberico Lemme del Grande Fratello

Alberico Lemme ha ricevuto delle critiche sin dalle prime ore dal suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. I suoi comportamenti non sono stati apprezzati dagli altri concorrenti, ma una sua dichiarazione in particolare ha mandato su tutte le furie il resto dei ragazzi.

Il nutrizionista, diventato famoso per le sue numerose ospitate da “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, ha scioccato tutti per alcune frasi sui figli e sui metodi di educazioni utilizzati durante tutta la loro adolescenza per istruirli. Quasi tutti, ma in particolare Valentina Vignali, hanno chiesto agli autori una squalifica immediata per Alberico Lemme.

Il richiamo ad Alberico Lemme

Barbara D’Urso, durante l’ultima puntata del suo Live, ha ospitato Enrico in studio, uno dei figli di Alberico Lemme, aprendo il discorso sulla sua diffida: “Le sue parole sono state molto dure e forti, c’è stata una reazione e una lite con Valentina Vignali, i ragazzi hanno fatto una sorta di sciopero durato 10 minuti che sono stati in silenzio. Io voglio dire subito che, poiché la cosa non è piaciuta a nessuno di noi, a Lemme verrà recapitato un richiamo ufficiale“.

Enrico cerca di difendere i discorsi del padre Alberico raccontando un aneddoto: “All’età di circa 13 anni, mentre eravamo in Svizzera e durante una cena al ristorante guardò me e mia sorella e ci disse ‘guardate se voi morite non mi interessa’. Inizialmente questa frase mi spiazzò, ma col tempo tutto questo è stato molto educativo, perché ci ha responsabilizzato e ci ha lasciati liberi di fare le nostre scelte”.

Sotto agli attacchi di Daniele Interrante, il giovane Enrico smentisce che suo padre sia un mostro, poiché lavora 18 ore al giorno per portare avanti la sua famiglia ed i suoi figli. La D’Urso, prima di chiudere l’argomento su Alberico Lemme, conferma nuovamente un richiamo ufficiale per lui.