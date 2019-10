Live – Non è la D’Urso, Pupo conferma la sua presenza al Grande Fratello Vip

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” ha rilasciato una intervista il cantante Pupo, in cui insieme alle sue tre figlie parla del rapporto con la moglie Anna e l’amante Patricia Abati. Lo scontro è stato senza esclusioni di colpi, dove gli ospiti invitati dalla conduttrice come Paolo Brosio, hanno lanciato un attacco nei suoi confronti.

Il cantante, durante questa intervista, ha parlato dei numerosi impegni che sta affronando in campo lavorativo negli ultimi giorni e quelli pronto a fare nel prossimo futuro. In questa ultima categoria cita di sfuggita il “Grande Fratello Vip“, confermando quindi l’indiscrezione di “Blogo” nella sua possibile presenza come opinionista insieme a Wanda Nara.

Le parole di Pupo a Barbara D’Urso

Il cantante, durante una chiacchierata sulla propria ricchezza, dichiara: “Sono ricco e felice e convinto di esserlo meritatamente. Io lavoro molto. Ieri sera ho lavorato, oggi sono qui, dove vengo a parlare della mia vita privata e mi pagano. Poi farò il Grande Fratello”. Una affermazione chiara che sembra confermare quindi gli ultimi rumor.

Un cambio repentino di idea, poiché in una recente intervista nella trasmissione radiofonica “La Zanzara” trasmesso da Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo, ha categoricamente escluso una sua possibile presenza nei reality show: “Non ci andrei mai non sono allettato dai soldi. Mi hanno proposto cifre interessanti nell’ordine di qualche centinaia di migliaia di euro, ma il denaro non ha alcun appeal nei miei confronti. Ho avuto fin da ragazzo un rapporto col denaro tranquillo, non mi è mai mancato neanche nei momenti difficili”.

Oltre alla sua partecipazione insieme alla moglie di Wanda Nara, sulla prossima edizione del “Grande Fratello Vip” non si conoscono ulteriori dettagli. Al momento l’unica certezza è il suo slittamento, poiché Mediaset ha annunciato che la trasmissione condotta da Alfonso Signorini andrà in onda nei primi giorni del 2020.