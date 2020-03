"Live – Non è la D’Urso", piccante confessione della conduttrice: "Io e Fabio Testi siamo stati a letto insieme"

Durante la messa in onda dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” è andato in scena un siparietto hot e al contempo divertente tra la conduttrice Barbara D’Urso e il suo ospite, collegato direttamente dalla sua abitazione in quanto impossibilitato ad essere presente in studio a causa del coronavirus; si tratta dell’attore Fabio Testi, reduce dall’esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip“.

Fabio e Barbara hanno condiviso l’esperienza del “La Dottoressa Giò“, fiction che vede la D’Urso protagonista nei panni della ginecologa Giorgia Basile, le cui prime stagioni sono andate in onda negli anni ’90. Proprio su quel set, in quegli anni, i due attori hanno lavorato insieme ed è a quei tempi che si collegano gli aneddoti che hanno raccontato durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso”.

Testi, cogliendo di sorpresa la conduttrice ha esclamato: “Barbara lo diciamo che siamo stati a letto insieme?“, quest’ultima ha prontamente replicato: “Io e Fabio Testi siamo stati a letto insieme, è vero!“. I due nel 1994 erano marito e moglie nelle prime due stagioni de “La Dottoressa Giò” e i ruoli ricoperti li hanno portati a girare diverse scene d’amore.

Incalzata dal collega e amico, che ha tirato in ballo l’argomento, Barbara ha proseguito raccontando un aneddoto particolare e simpatico. Durante la registrazione di una scena nella quale entrambi si trovavano nel letto, la D’Urso ha sentito una vibrazione nelle mutande di Testi e divertita ha asserito: “Vibrava, vibrava. Lo sapete perché? Aveva messo la vibrazione sul telefonino e per non lasciarlo sul comodino in scena lo ha nascosto lì“.

La conduttrice ha confessato di essere scappata dal letto e di aver stoppato la registrazione della scena. Il momento è stato davvero allegro ed entrambi hanno riso di gusto ricordando i tempi andati. Anche sui social gli utenti hanno gradito il siparietto e molti sono stati i commenti positivi e divertiti giunti ad indirizzo di Barbara D’Urso e Fabio Testi.