Tra gli ospiti della puntata di “Live – Non è la d’Urso” di domenica 28 febbraio 2021 c’era anche Giulia Salemi, la quale è stata messa sotto accusa in diverse occasioni e da diversi ospiti. Una delle accuse più gravi e che hanno fatto più scalpore, scioccando sia la diretta interessata che la conduttrice Barbara d’Urso, è stata quella di Caterina Collovati, giornalista e opinionista di Canale 5, nonché moglie dell’ex calciatore – oggi dirigente sportivo – Fulvio Collovati.

La Collovati, che bazzica spesso i salotti della d’Urso e che già gli scorsi mesi si è occupata del Grande Fratello Vip 5, ha accusato Giulia Salemi di averci provato con suo marito. Stando a quanto sostenuto dalla donna, la modella e influencer italo-persiana avrebbe mandato diversi messaggi al marito permettendosi addirittura di chiamarlo “amore” e invitandolo a una festa.

Le accuse gravi di Caterina Collovati a Giulia Salemi

Caterina Collovati ha anche ricordato come anche Elisabetta Gregoraci nella Casa del GF Vip 5 avesse sostanzialmente accusato Giulia Salemi di essere stata fin troppo amichevole col marito Flavio Briatore, non considerando affatto lei. Sconvolta da queste accuse, la ragazza ha ribadito quello che aveva già detto ad Alfonso Signorini quando la Gregoraci aveva tirato in ballo le serate estive al Billionaire dove secondo lei Giulia ci provava con Briatore.

Ha sottolineato cioè che non solo non ci aveva mai provato con l’ex manager di Formula 1, ma ai tempi Flavio ed Elisabetta si era anche già lasciati. Per quanto riguarda invece Fulvio Collovati, Giulia ha spiegato di aver lavorato insieme all’uomo in un programma; avendo un driver insieme, a volte si sentivano, ha ribadito la Salemi, spiegando che lei chiama tutti “amore”, uomini e donne (cosa che effettivamente nella Casa del GF Vip 5 ha sempre fatto con tutti.

Barbara d’Urso, quindi, le ha fatto notare che per evitare di essere fraintesa dovrebbe smetterla. Ma Caterina Collovati non ha voluto sentire spiegazioni e senza troppi giri di parole ha tuonato: “L’hai fatto una volta con Briatore, l’hai fatto due volte con mio marito, alla terza ci prendi le botte”. Parole decisamente dure, che lasciano poco spazio alle interpretazioni.