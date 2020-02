"Live – Non è la D’Urso": Pasquale Laricchia si difende dalle accuse di Victoria Pennington

Pasquale Laricchia ha partecipato alla terza edizione del reality show di Canale 5 “Il Grande Fratello” nel 2003 insieme alla fidanzata la statunitense Victoria Pennington. La loro relazione è però terminata nel 2005 e da allora entrambi hanno preso strade diverse.

Pasquale è stato uno dei concorrenti dell’attuale edizione de “Il Grande Fratello Vip 4” e l’ex fidanzata attraverso una lunga lettera pubblicata nel settimanale “Di più Tv” ha accusato il pugliese di violenza ed eccessiva gelosia nei suoi confronti quando erano ancora fidanzati.

L’ex concorrente de “Il Grande Fratello Vip” ieri sera è stato ospite del programma televisivo condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso” e ne ha approfittato per difendersi dalle pesanti accuse. Secondo Pasquale l’ex fidanzata era felice accanto a lui, come testimoniano le numerose interviste e le pagine di un diario personale di Victoria e la volontà della stessa di ricominciare la relazione nel 2010.

Non sarebbero inoltre state presentate denunce o querele in Italia. Barbara D’Urso ha voluto però ascoltare anche le parole della modella e l’ha quindi raggiunta in Alabama, dove attualmente vive insieme al marito Jordan ed ai figli Jordan ed Elizabeth.

Queste le parole della Pennington: “Già dall’inizio è iniziato ad essere un po’ violento, quasi dopo un mese c’è stata la prima volta in cui mi ha schiaffeggiato e ha rotto, in quel momento, proprio la mia anima. Ma a quei tempi non succedeva molto spesso. È stato dopo il ‘Grande Fratello 3’ che lui è proprio impazzito”.

Secondo le dichiarazioni dell’ex concorrente de “Il Grande Fratello 3” la violenza è stata proprio il motivo per il quale la loro relazione è terminata. Pasquale invece afferma che alla base di queste dichiarazioni vi è un problema di denaro tra i due, in quanto Victoria secondo il pugliese ha un debito con lui.