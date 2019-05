Live – Non è la D’Urso, parla la madre del bimbo che ha impersonato Sebastian Caltagirone: “Hanno sfruttato mio figlio”

Nella puntata di Live – Non è la d’Urso in onda mercoledì 29 maggio si parlerà nuovamente dell’affaire Prati – Caltagirone visti anche i nuovi sviluppi sortiti nelle scorse settimane. Dopo l’intervista a Verissimo di Pamela Prati e la confessione di Eliana Michelazzo, a dire la sua in merito ora è la vera mamma di Sebastian Caltagirone.

Come ormai ben sappiamo, il bambino sarebbe stato messo in mezzo nell’annosa vicenda passando per il figlio dato in affidamento a Mark e Pamela. Sconvolta e senza parole, nella puntata di Live – Non è la d’Urso in onda mercoledì 29 maggio, la vera madre racconterà di aver appreso la verità proprio guardando il programma di Barbara D’Urso.

Inutile dire che la donna ha quindi immediatamente deciso di raccontare la sua verità non prima però di aver agito per vie legali visto che è stata sfruttata l’immagine di un bambino minore, per di più suo figlio, a sua insaputa. Oltretutto sembra anche che, da quanto raccontato proprio da Carmelita, il bimbo in questione abbia anche mandato un video alla conduttrice, all’epoca anche lei ignara dei fatti.

“Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore” ha infatti raccontato la vera mamma di Sebastian Caltagirone.

La donna ha continuato il suo racconto rivelando che, al bambino, gli era stato detto di non dirle nulla perché doveva essere una sorpresa ma un giorno, la persona dell’agenzia le disse che lo doveva portare a fare una prova costume. Solo successivamente la donna ha scoperto che portarono suo figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi.