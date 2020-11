"Live – Non è la D’Urso", parla la baby fidanzata di Brosio: "Tra noi rapporti carnali"

Doveva essere ospite in studio a “Live – Non è la d’Urso”, ma alla fine, essendo risultata all’ultimo minuto positiva al Covid, si è collegata da casa: stiamo parlando della giovanissima modella Maria Laura De Vitis, che ha solo 22 anni ed è la fidanzata di Paolo Brosio, come si era mormorato negli scorsi giorni. Tra i due ci sono ben quarantadue anni di differenza che fanno storcere il naso a molti.

Soprattutto per la giovane età di Maria Laura, che non è una trentenne, bensì una ragazza che da soli quattro anni è maggiorenne. Eppure lei sembra avere le idee chiare e da Barbara d’Urso non solo ha ribadito di stare aspettando il suo Paolo, ansiosa di rivederlo, ma si è anche detta infastidita dalle attenzioni che lui riserva alle bellissime colleghe e coinquiline nella casa del Grande Fratello Vip 5.

In primis a Rosalinda Cannavò (entrata con il suo nome d’arte, Adua Del Vesco), che effettivamente sembra quella che più di tutte ha colpito il giornalista piemontese. Interrogata dalla conduttrice, Maria Laura De Vitis ha raccontato che lei e Paolo Brosio si sono conosciuti la scorsa estate a Forte Dei Marmi, dove lui abita e dove lei si trovava in vacanza con le amiche.

Il giornalista, oggi fervente cattolico, l’avrebbe conquistata con la sua aria di protezione e soprattutto parlandole delle religione, visto che lei ha ammesso di non essere credente. L’ha portata a messe e funzioni, baciandola su una panchina pochi giorni dopo il loro primo incontro. Ma chi immagina che il loro sia un rapporto esclusivamente platonico si sbaglia di grosso.

Sempre su domanda di Barbara d’Urso, la ragazza – oggettivamente bellissima – ha ammesso candidamente che tra lei e il 64enne ex latin lover ci sono stati anche dei “rapporti carnali“. Sono insomma stati a letto insieme, con buona pace di chi trova il loro rapporto scandaloso e non alla pari.