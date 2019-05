Live – Non è la D’Urso, parla il presunto padre biologico di Paola Caruso: "Lei non è mia figlia"

Una delle protagoniste dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, in onda su Canale 5 nella giornata del 1º maggio, è la showgirl Paola Caruso. Quest’ultima si è presentata negli studi “Mediaset” con Immacolata, la madre naturale dell’ex bonas di “Avanti un altro!“. Successivamente ha potuto abbracciare Wanda, la mamma adottiva.

Dopo aver scoperto la vera identità della madre biologica, ora Paola Caruso sembra essere intenzionata a conoscere il padre. Immacolata, a “Live – Non è la D’Urso“, ha dichiarato che avrebbe concepito la soubrette con un ex calciatore del Catanzaro dei tempi d’oro. La redazione è riuscita anche a contattare quest’uomo, che smentisce immediatamente questo gossip sul proprio conto.

La smentita

Queste sono le parole del presunto padre biologico: “Non conosco nessuna donna che si chiama Immacolata. Penso che lei abbia fatto il mio nome perché all’epoca ero uno dei più conosciuti e famosi, ma forse ha conosciuto più di un calciatore. Escludo che possa essere io il padre di Paola. Sono ormai passati 30 anni, ho una famiglia e non mi interessa. Nonostante ciò auguro alla ragazza di trovare il suo vero padre”.

Immacolata però si dichiara offesa per le parole rilasciate dall’ex calciatore: “Ha fatto un’affermazione che non doveva fare. È molto grave. Non ho frequentato altri giocatori. Che abbia il coraggio di incontrarmi faccia a faccia. Lo definisco ridicolo anche se ha una certa età. Se non fossi stata sicura delle mie certezze non sarei venuta qui. Ora sono molto delusa”.

Paola Caruso invece prende con più filosofia questo rifiuto. La showgirl dichiara infatti il desiderio di voler conoscere la sua vera famiglia, ma comunque non vuole insistere più di tanto se l’uomo desidera stare lontano da lei. Tuttavia, conoscendo Barbara D’Urso, non va escluso che nei prossimi giorni possa esserci un nuovo colpo di scena.