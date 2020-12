"Live – Non è la D’Urso", Paolo Brosio parla dei rapporti fisici con la compagna

Non smette di far discutere la relazione tra Paolo Brosio, 63 anni, e la modella Maria Laura De Vitis, 23 anni. Da quando lui è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5, la coppia è una presenza fissa di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Barbara D’Urso dove puntualmente ogni settimana si analizza al microscopio la loro relazione. E l’interesse della padrona di casa e dei suoi ospiti è decisamente morboso, visto che si parla costantemente di presunti tradimenti e rapporti “carnali“.

La scorsa puntata, un imprenditore ospite in collegamento ha affermato di aver baciato Maria Laura, ma Brosio non ci ha creduto e per dimostrare il suo amore ha baciato in maniera appassionata la giovanissima fidanzata. Da parte sua, quando ancora il giornalista si trovava nella casa del GF Vip, la modella originaria della Calabria aveva ammesso candidamente di aver avuto rapporti sessuali con lui.

Paolo Brosio colto in fallo: i rapporti con la sua baby fidanzata

Così quando è uscito ed è potuto andare ospite dalla D’Urso, Brosio si è trovato davanti una bella gatta da pelare. La conduttrice gli ha fatto notare infatti che secondo la religione cattolica non si potrebbero avere rapporti carnali prima del matrimonio (un’obiezione che a onor del vero avevano fatto anche molti utenti sul web).

A domanda precisa, Paolo Brosio ha risposto farfugliando e contraddicendosi. “Mica ho detto che ci faccio l’amore. Può venire a pregare con me, a fare una passeggiata sul mare, a giocare a tennis, a vedere un tramonto”, ha dichiarato inizialmente. Poi però ha ammesso che in realtà tra loro c’è stata una forte passione, seguita però da un periodo di riflessione sulle loro vite e sul loro rapporto.

Infine ha rivendicato con una certa stizza il diritto di tenere privati gli aspetti più intimi della sua vita. “Se voi volete mettere la testa sotto le lenzuola del letto della persona, quello riguarda la nostra coscienza. Sono cavoli nostri”, ha concluso, ribadendo di essere profondamente legato a Maria Laura e di avere intenzione di fare l’albero di Natale con lei.