Live – Non è la D’Urso, Paolo Brosio parla dei preti che abusano dei minori: "I pedofili non si trovano solo in Chiesa"

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” si è parlato anche della Chiesa. In particolar modo la conduttrice Barbara D’Urso si concentra sull’argomento dei preti che abusano sui minorenni, ma si tratta anche della suora di 34 anni incinta a Militello Rosmarino. La donna ha partorito nell’ospedale di Sant’Agata, poco distante dal comune in provincia di Messina.

Negli studi quindi gli ospiti continuano a raccontare le loro esperienze sulla Chiesa. Per esempio l’ex gieffina Serena Grandi ha rivelato che all’età di 7 anni è stata costretta da un prete a baciare sulle labbra un’altra bambina mentre lui toccava. Queste dichiarazioni non vengono apprezzate da Paolo Brosio, che attacca immediatamente gli altri ospiti.

Le dichiarazioni di Paolo Brosio

In seguito alle dichiarazioni di Serena Grandi, la D’Urso rivela che si parla solamente di una piccola cerchia e non di tutta la Chiesa. Ma Manuela Villa non ci sta, dichiarando che i genitori non portano più i bambini all’oratorio poiché sono spaventati da questi casi.

Barbara D’Urso successivamente legge la notizia che Don Michele Mottola ha confermato tutti gli abusi fatti ai minori in questi anni. Paolo Brosio immediatamente dichiara: “Arrestatelo. Io non difendo i pedofili. Ma le suore e i preti non sono tutti pedofili, questi ci sono in tutta la società e gli ambienti”.

Vladimir Luxuria ricorda che, negli anni scorsi, la soluzione attuata dalla Chiesa è quello di spostare il prete da una città all’altra, ricordando il cardinale spostato da Boston a Roma. Per l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” questa non è una soluzione, poiché così si sposterebbe solamente il problema.

Lo scontro tra Barbara D’Urso e Paolo Brosio

La discussione va per le lunghe, ma Paolo Brosio, che ormai è sempre più adirato da queste dichiarazioni, attacca Barbara D’Urso incolpandola di parlare dei mali della Chiesa e non delle buone azioni che prontamente cercano di fare.

Barbara D’Urso però non ci sta e si scaglia contro il giornalista: “Sono molto religiosa, vado in chiesa, ho sempre un rosario con me e non mi vergogno di dirlo. L’ho detto per quattro volte che non stiamo parlando in generale ma di notizie di cronaca. Sei insopportabile!”.