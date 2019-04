Live – Non è la D’Urso, Paola Caruso conosce la presunta madre biologica: il padre è un ex calciatore del Catanzaro

Nella giornata del 3 aprile è andata in onda una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, la trasmissione in prima serata di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. Una dei tanti ospiti di questa puntata è l’ex pupa Paola Caruso, volto che abbiamo visto spesso sia a “Pomeriggio Cinque” che “Domenica Live“.

Per Paola Caruso questa è stata una giornata molto speciale. Infatti, grazie a Barbara D’Urso e ai suoi autori, la giovane ha avuto l’onore di poter conoscere la madre biologica. La commozione negli studi di Canale 5 è stata davvero enorme, ed anche la conduttrice non ha resisto al momento emozionante, scoppiando immediatamente in lacrime.

L’incontro tra Paola Caruso e Imma

Le parole della presunta madre biologica hanno emozionato tutti: “Io me lo auguro di essere la tua mamma, ma lo sono. Me lo sento. Il mio cuore sta parlando, mi manca il respiro. Da oggi ci sono io con te, anche se non sono la tua mamma, ci sarò lo stesso se tu lo vuoi. Io sarò lì con te, sempre”.

Imma ha raccontato di aver partorito proprio nel giorno di Paola Caruso (17 gennaio 1985) una bellissima bambina dagli occhi azzurri. In seguito la sua stessa madre le avevano rivelato che la piccola non ce l’aveva fatta. Questa però era solamente una menzogna, e lei da quel momento ha sempre desiderato un giorno di incontrarla nuovamente.

Il padre naturale di Paola Caruso, secondo le ultime dichiarazioni di Imma, dovrebbe essere un ex calciatore del Catanzaro della stagione 84-85. La signora non ha voluto far nessun nome, dichiarando che si trattava solamente di un bellissimo uomo. Molto probabilmente il nome dello sportivo giungerà dopo il test del DNA, in cui verrà confermato o meno il grado di parentela tra Imma e Paola Caruso, questo tra 15 giorni.