Live – Non è la D’Urso: ospite seconda puntata Brigitte Nielsen

Mercoledì 20 Marzo su Canale 5 andrà in onda in prima serata una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il nuovo talk show di Barbara D’urso. Nel corso della serata ci saranno svariati ospiti ad occupare le poltrone della trasmissione, tuttavia, in una puntata pomeridiana di Pomeriggio 5 la conduttrice ha annunciato il primo ospite della serata, si tratta di Brigitte Nielsen.

La D’Urso ci tiene a precisare che si tratta di un’esclusiva internazionale e a tal proposito afferma: “E’ un’esclusiva mondiale giuro, perché non è mai stata ancora in televisione, soprattutto con la creaturella. Sto parlando di Brigitte Nielsen, che come sapete è diventata mamma a 54 anni. Mercoledì sarà con noi in diretta con tutta la famiglia, compresa la bambina. Viene dagli Stati Uniti apposta per voi, ne ha parlato tutto il mondo”.

L’ex moglie di Silvester Stallone sarà presente in studio con la sua famiglia; ad oggi Brigitte ha 4 figli tra i quali Aron che non potrà essere presente poichè attualmente è in Honduras come naufrago de L’isola dei Famosi. Già in passato un figlio della Nielsen aveva preso parte a L’isola dei famosi si tratta di Killan, naufrago di qualche edizione fa.

La Nielsen è tra le più celebri icone degli anni ‘80, ha recitato in molti film al cinema e in Italia è nota soprattutto per la saga di Fantaghirò, dove ha interpretato la Strega Nera.

Dopo la nascita di Frida, la piccola da poco avuta dall’attuale marito Mattia Dessì, è la prima apparizione televisiva per Brigitte. La bambina è nata in una clinica di Los Angeles lo scorso Giugno 2018. Per il momento l’unico ospite presente nella seconda puntata d Live – Non è la D’urso di cui si è già a conoscenza del nome è appunto Brigitte Nielsen.

A questo punto non resta che aspettare la puntata di domani per scoprire Barbara D’urso come stupirà i suoi spettatori con i suoi ospiti in studio.