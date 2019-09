Live – Non è la D’Urso, nuove accuse contro Eliana Michelazzo dall’ex di Selvaggia Roma

Il caso del Pratigate e del fantomatico Mark Caltagirone continua a far notizia ed interessare il pubblico televisivo, che nel corso della prima puntata della stagione 2019-2020 del talk show di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso” ha appreso nuovi retroscena e inediti su una vicend che dalle pagine di gossip è ormai finita nelle aule di tribunale.

Intervenuta in studio con il suo nuovo findazato, Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati e protagonista del Pratigate, ha dovuto incassare nuove accuse, stavolta mosse dall’ex fidanzato di Selvaggia Roma, Luca Muccichini, che ha dichiarato che, secondo lui, Mark Caltagirone è Eliana Michelazzo.

L’ex di Selvaggia Roma accusa Eliana Michelazzo

Ad essere messo sotto accusa stavolta è un selfie della Michelazzo, che mesi fa prima era finito nel profilo Instagram del finto compagno di Pamela Prati, poi su quello della Michelazzo. Muccichini ha chiosato rivelando che quando la manager scattò quel selfie lui era presente, perché invitati insieme ad un evento.

Era un giorno di pioggia e i due si erano riparati sotto una tettoia; lei aveva lo smartphone in mano ed è scappato il selfie. Da qui, secondo l’ex di Selvaggia Roma, l’accusa che Eliana avesse sbagliato a pubblicare la Instagram Stories, mettendo il video nel profilo sbagliato. Ma ciò che Muccichini non capisce è per quale motivo Eliana, nonostante le accuse che le sono state mosse nel corso di questi mesi sull’argomento, non abbia mai preso una posizione precisa.

Eliana Michelazzo, neanche a dirlo, rigetta tutte le accuse che le sono state fatte durante la prima puntata di Live – Non è la D’Urso, così come ha rimandato al mittente le parole di Luca dicendo: “È inutile che dici questa cosa perché la foto la puoi postare, la puoi togliere, puoi fare uno screen“. Nel corso della puntata c’ stata anche l’intervista a Barbara Angelini, una ex amica della Michelazzo, che ha puntato il dito contro tutte e tre le donne, considerandole tutte complici e consapevoli.