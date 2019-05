Live – Non è la D’Urso, nozze Prati-Caltagirone rinviate: il retroscena dietro le quinte

Nel corso dell’ultima puntata del talk show televisivo di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso” si è tornati a parlare delle nozze di Pamela Prati con il misterioso Marco Caltagirone che, per mettere a tacere le malelingue del gossip , si è palesato attraverso una diretta telefonica, durante la quale ha specificato alcuni dettagli sulla sua identità.

Se da un lato sono in tanti a nutrire dubbi sulla veridicità delle nozze della Prati e della vera identità di Marco Caltagirone, di contro sono in tanti a riporre fiducia nelle dichiarazioni fatte dalla celebre showgirl del “Bagaglino”, che ha concesso l’esclusiva del suo matrimonio al popolare talk show del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, Verissimo.

L’inquietudine dietro le quinte di “Live – Non è la D’Urso”

E’ notizia delle ultime ore il fatto che, secondo quanto riportato da fonti vicine alla testata giornalistica “Fanpage.it”, ci sarebbero stati dei momenti di paura e panico dietro le quinte di “Live – Non è la D’Urso”; infatti – come riportato dalla testata e ripreso da “BithyF” – durante uno spazio pubblicitario, Eliana Michelazzo, manager della Prato, sarebbe stata sul punto di cedere e raccontare tutta la verità su una vicenda che si tinge sempre più di giallo.

Ma non è tutto, perché l’agenzia di spettacolo Aicos, capitanata dalla Prati, avrebbe messo numerosi paletti all’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, tra i tanti anche quello di non parlare dei familiari della Perricciolo, così come di non ospitare in studio né Sara Varone né Angelo Sanzio, che sono intervenuti con due videomessaggi, rivelando dei clamorosi retroscena inediti.

Subito dopo la fine dello spazio dedicato alle nozze della Prati, nel dietro le quinte di Live – Non è la D’Urso, si sarebbe verificato qualcosa di curioso e sorprendente; infatti, tra le persone presenti in studio a sostegno della Prati si sarebbe riscontrato un certo nervosismo. Tra tutte Georgette Polizzi, ma anche Milena Miconi che si sarebbe scagliata contro la Michelazzo, dicendo: “Non mi devi mettere più in mezzo a ste storie, per favore“. Subito dopo il colpo di scena: Manuela Villa, riceve una telefonata da una persona di cui non si conosce l’identità, per poi dichiarare: “Il matrimonio di Pamela Prati è spostato a data da destinarsi“.