Live – Non è la D’Urso, Morgan shock: non ricorda il colore degli occhi della figlia

Morgan, celebre cantante e giudice del talent musicale “The Voice”, è stato attesissimo ospite dell’ultima puntata del talk show serale di Canale 5 “Live non è la D’Urso” – andato in onda mercoledì 3 aprile – dove l’artista ha parlato anche del rapporto con le sue due figlie, Anna Lou e Lara, avute rispettivamente dall’attrice Asia Argento e dalla cantante Jessica Mazzoli.

Appena una settimana fa, l’ex compagna di Marco Castaldi, Asia Argento, era stata ospite nello stesso salotto della D’Urso, dove ha parlato oltre che del caso Weinstein e del caso Bennett, anche del pignormento della casa di Morgan, atto dovuto a causa di anni di alimenti non versati dal cantante in favore della figlia Anna Lou.

Morgan ed il rapporto con le figlie

Nel salotto di Barbara D’Urso, il cantante ha ricordato come per ben 4 anni la piccola Anna Lou abbia vissuto con lui, poiché Asia Argento era costretta a viaggiare spesso per motivi di lavoro. I rapporti tra il cantante e Asia Argento hanno non sono stati sempre idilliaci, tanto che Morgan ha dichiarato: “Asia mi ha abbandonato e pesantemente, nonostante io sia una persona dialogante“.

Nel parlare della sua relazione con la Argento, Morgan ha toccato brevemente anche la questione di Weinstein, il produttore cinematografico e proprietario della Miramax che avrebbe molestato tantissime donne – tra cui anche la Argento -, dicendo: “Io c’ero tutti i giorni quando lei era con Weinstein” – per poi aggiungere – “Lei soffriva e io lo comprendevo, sapevo quando andava da lui, era un problema. Quest’uomo non era uno stinco di santo ma non tornava a casa con i lividi“.

L’attacco più duro però Morgan lo ha riservato alla madre della sua seconda figlia, Jessica Mazzoli, sulla quale senza tanti giri di parole ha detto: “Mi ha incastrato con nostra figlia“. Mentre Morgan taccia quindi le sue ex compagne di essersi rivoltate contro di lui solo quando non ha potuto più pagare gli alimenti, Barbara D’Urso ha riservato per il cantante un’amara sorpresa.

Lady Cologno ha mostrato, infatti, un video in cui Jessica Mazzoli chiedeva a Morgan di quale colore fossero gli occhi di sua figlia Lara. Domanda che ha messo in difficoltà il cantante e fatto scendero il gelo in studio. A fatica quindi Morgan ha approntato una risposta, dicendo: “Sono marroni…Io non so nemmeno di che colore siano i miei occhi, però quelli della bambina sono chiari…Marrone chiaro?” – per poi aggiungere – “Non sono stato molto attento a questa cosa ed è grave da parte mia. La verità è che non ho visto mia figlia“.