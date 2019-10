Live – Non è la D’Urso, Morgan da forfait: pronta la risposta della conduttrice

Durante l’ultima puntata di “Live- Non è la D’Urso“, in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso, Morgan era uno degli ospiti invitati per raccontare il periodo difficile che sta vivendo, dopo aver perso la sua casa, in seguito ad uno sfratto.

Proprio quando tutto era dato per certo, ecco che l’ex di Asia Argento, dalla quale ha avuto una figlia, si è tirato indietro e con un lungo post su Facebook ha raccontato che non ci sarebbe stato durante la puntata e che nonostante il budget proposto e la pressione da parte dello staff della D’Urso, affinché fosse presente, lui avrebbe comunque declinato l’invito.

In particolare, il cantante ha scritto: “Io da Barbara D’Urso non ci vado. Sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Mi strappano un si, con dolore, con esasperazione“. Insomma stando a quanto asserisce Morgan, in televisione si dicono tante assurdità sul suo conto a causa di una non conoscenza dei fatti, in più il cantante rincara la dose, lasciando intendere che fosse stato costretto in qualche modo a partecipare, contro la sua volontà.

Pronta è arrivata la risposta di Barbara D’Urso, che proprio durante la messa in onda della puntata ha dichiarato: “Se avessi saputo che si sentiva costretto, io per prima gli avrei detto di starsene a casa. L’ospitata che avrebbe dovuto fare questa sera Morgan era stata confermata dal suo avvocato, dal manager, con un contratto stipulato tra il suo legale e quelli di Mediaset“.

Insomma la conduttrice ha espresso la sua versione dei fatti, giustificando l’assenza del cantante, la cui presenza era già stata pubblicizzata da alcuni giorni. E dopo aver mandato in onda i filmati che avrebbe fatto vedere se lui fosse stato presente, chiude il discorso ritenendo che Morgan non abbia rispetto per il lavoro degli altri. Che arrivi una contro risposta da parte dello stesso Morgan? Non resta che attendere gli sviluppi che questa vicenda prenderà.