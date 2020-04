Live – Non è la D’Urso, Miriana Trevisan scrive un post su Barbara D’Urso e Antonella Elia

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, si è commemorata la scomparsa di Raimondo Vianello. La conduttrice, per ricordare uno dei padri del varietà, ha voluto mandare in onda alcuni vecchi spezzoni, oltre ad invitare alcune sue vallette.

Tra gli ospiti della diretta andata in onda nella giornata del 19 aprile troviamo anche l’ex moglie del cantante Pago, Miriana Trevisan, che è stata la valletta di Raimondo Vianello nella trasmissione di approfondimento calcistico trasmesso su Italia 1 “Pressing” nella stagione 1996-1997.

Il post di Miriana Trevisan

Durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, Barbara D’Urso e Antonella Elia hanno parlato dei loro drammi familiari. Un momento di tenerezza che ha ricevuto però delle critiche sul web, ma Miriana Trevisan, con questo lungo post su Instagram, prende le difese della conduttrice e dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Oltre a ricordare i motivi della sua presenza nella trasmissione, Miriana Trevisan racconta la vicenda tra Barbara D’Urso e Antonella Elia: “Barbara chiedeva ad Antonella in quale istante il dolore le ha fatto sollevare una corazza dicendo che sapeva molto bene di cosa parlasse, visto che l’aveva vissuto anche lei. Il dialogo è scivolato via tra un episodio indelicato subito da Barbara sulla mamma Vera. E quello di Antonella sull’incidente di suo papà. Parlavano di corazza la stessa che in questo momento l’Italia con le sue perdite sta indossando”.

Nella parte finale del suo post, lancia una frecciatina nei confronti di chi critica facilmente. Infatti, secondo Miriana Trevisan, a molti è sfuggita la conversazione fatta da Barbara D’Urso e Antonella Elia, e accusa quindi l’opinione pubblica di divertirsi a giudicare con delle cattiverie senza un vero motivo. La showgirl conclude il suo discorso ringraziando entrambe e mandando a loro un abbraccio virtuale.