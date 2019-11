Live – Non è la D’Urso, Mercedesz Henger: "Riccardo Schicchi sarà per sempre mio padre"

Come svelavano le anticipazioni del “Live – Non è la D’Urso“, il rotocalco di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, Mercedesz Henger doveva commentare la notizia uscita su di lei nelle ultime ore. Infatti, secondo alcuni siti, il vero padre biologico della ragazza non sarebbe Riccardo Schicchi.

In questa intervista dalla D’Urso Mercedesz Henger conferma questa notizia, dichiarando quindi che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico, anche se lei conosceva la verità da molti anni. Nonostante questo ritiene il talent scout come il suo vero papà.

Le parole di Mercedesz Henger

Intervistata da Barbara D’Urso, la figlia di Eva Henger si mostra però un po’ adirata per i titoli utilizzati su questi argomenti: “Alcuni titoli non mi sono piaciuti, io non dirò che Riccardo non è mio padre. Lui è mio padre a tutti gli effetti. Tranne quello biologico, io questa cosa la so da quando ho 17 anni. Non è trapelata da me questa notizia, non sono io che sono voluta venire qui, sono stata costretta”.

Mercedesz Henger racconta che la scorsa giornata, dopo la sua ospitata a “Pomeriggio Cinque”, le è arrivata una telefonata da un giornalista che scrive su un famoso giornale italiano: “Mi hanno chiamata che gli era arrivata questa notizia… Io ho chiesto chi fosse stato, loro non hanno potuto dirmelo. Io posso supporre chi sia stato, forse l’ha fatto per ferirmi ma non dico nulla, non accuso nessuno senza prove”.

Successivamente Mercedesz ricorda il suo passato, rivelando che da piccola ha avuto più di un dubbio sul suo vero padre. Per lei comunque non è mai stato importante questo argomento, perché ritiene Riccardo il suo vero padre.

Per Lucas Peracchi la notizia potrebbe essere trapelata dalla madre di Mercedesz, ma la giovane smentisce immediatamente questa ipotesi, seppur non ha voluto fare nessun altro nome. Infine, stuzzicata dalla D’Urso, Mercedesz rivela che non vuole conoscere il padre biologico.