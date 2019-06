Live – Non è la D’Urso, Mediaset pensa di allungare la trasmissione fino a luglio

Sia Barbara D’Urso che Mediaset erano partiti con molta cautela con “Live – Non è la D’Urso“. La conduttrice, nella conferenza stampa prima della messa in onda del suo talk show in prima serata, aveva dichiarato che il suo obbiettivo, concordato insieme alla rete era quello di raggiungere il 12% allo share.

Le parole, durante la conferenza stampa, furono le seguenti: “Questo è un esperimento che vuole fare l’azienda, di un prodotto che possa garantire gli ascolti di cui hanno bisogno ed in questo momento all’azienda serve il 12%. In questo momento l’obiettivo di Canale Cinque è il 12% e vi assicuro che non sarà facile. In questo show si parla solamente e non è facile fare il 12%”.

Live – Non è la D’Urso registra ascolti record e si allunga di altre due puntate

Inizialmente gli ascolti non sembravano essere soddisfacenti, e si parlava sin da subito di un possibile flop di Barbara D’Urso in prima serata. Tuttavia, con il passare del tempo gli argomenti di cui parlare si sono fatti sempre più interessanti, e con lo scoppio del caso “Pratiful“, la conduttrice ha registrato numeri incredibili. Solamente nell’ultima puntata registra 3.030.000 spettatori pari al 20% di share fino a toccare picchi del 30% e circa 4.500.000 telespettatori.

Secondo Francesco Canino di “Panorama“, Mediaset pensa seriamente di prolungare lo show fino a luglio: “Per ora è ancora un “suggestione” ma @panorama_it risulta che Mediaset starebbe valutando la possibilità di allungare di due o cinque puntate @LiveNoneladUrso visti gli ascolti trainati dal #Pratigate. #nonèladurso”.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma certamente Mediaset, dopo gli ultimi anni fallimentari, avrebbe bisogno di rialzare la testa con degli ascolti importanti. E fino a questo momento, solamente Barbara D’Urso sembra capace di portare alla rete numeri importanti. Infatti, anche “Pomeriggio Cinque” ed il “Grande Fratello Nip” hanno registrato degli ascolti da record.