Live – Non è la D’Urso, Matteo Alessandrini attacca Carmen Di Pietro: "Mi ha ingannato"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Matteo Alessandrini, proprio come fatto nei giorni scorsi, smentisce nuovamente la relazione con Carmen Di Pietro. Al momento non è facile prendere le difese di uno dei due, poiché entrambi hanno un motivo per apparire sui settimanali scandalistici. Tuttavia son convinto che di questa storia se ne parlerà ancora nei prossimi mesi.