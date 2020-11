Franceska Pepe ha accusato Matilde Brandi di averla presa in giro facendo le facce mentre parlava in studio nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5: le due hanno avuto quindi un acceso diverbio dietro le quinte che ha rischiato di finire in rissa. Barbara D’Urso le ha invitate a Live – Non è la D’Urso per confrontarsi, ma è stato un confronto ben strano.

Il dramma di Matilde Brandi: la ballerina minacciata di morte assieme alle sue figlie

Mentre infatti Franceska Pepe spiegava cos’era successo facendo valere le sue ragioni e muovendo delle accuse ben precise a Matilde Brandi, quest’ultima si è messa a piangere e ha pregato la modella di smetterla con questi attacchi a suo dire insensati. Il pubblico a casa ha trovato ben strano questo comportamento da parte della ballerina, che sia al GF Vip 5 che fuori non si è mai fatta problemi nel litigare con qualcuno.

Dopo la puntata, però, è stata la stessa Brandi a spiegare tramite Instagram il perché di quella sua reazione emotiva. Prima di entrare in studio dalla D’Urso, l’ex gieffina ha letto un commento terribile da parte di un haters. Non si trattava del solito commento di insulti (che è già molto grave) bensì di qualcosa di ancora più grave, ovvero una lunga sequela di minacce terribili, dirette non solo a lei ma anche alle sue due figlie sedicenni.

“Se ti vedo a Roma ti giuro ti uccido le tue figlie con l’acido muriatico” recita una parte dell’orrendo messaggio pubblicato sulla bacheca del profilo ufficiale di Matilde Brandi. E ancora: “Stai attenta, ti avverto perché so dove vivi! Tu sei una battona e le gemelle da stuprare”. L’orrore indescrivibile di queste frasi è sotto gli occhi di tutti e ha causato la disperazione di Matilde a Live.

Tuttavia la Brandi ha deciso di non darla vinta alla persona che ha scritto questo violento attacco ed è passata lei stessa al contrattacco. Nelle sue storie Instagram, quindi, ha fatto sapere di aver deciso di denunciare, dando così l’esempio a tutti quelli che giornalmente vengono presi di mira, minacciati e bullizzati sui social.